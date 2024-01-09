醫保談判不是隨意砍價

中評社北京1月9日電／據人民日報報導，“唇槍舌劍”“反復議價”“錙銖必較”……每年的國家醫保目錄調整，都需要經過談判與競價環節。談判桌前，為了讓患者用上更多高性價比的藥品，確保醫保基金的每一分錢花得更值，“靈魂砍價”已成常態。



前不久，新版國家醫保藥品目錄公布，126個藥品新增進入國家醫保藥品目錄。本次調整後，目錄內藥品總數將增至3088種，慢性病、罕見病、兒童用藥等領域的保障水平將得到進一步提升。



在人們的印象中，藥品大幅降價進醫保目錄是常規操作。但2023年，100個續約藥品中，70%的藥品以原價續約；31個品種因為銷售額超出預期需降價，平均降價幅度僅為6.7%。談判成功的23個目錄外創新藥，價格平均降幅也比整體水平低4.4個百分點。醫保藥品目錄調整的這一新變化，引發社會關注。



醫保談判是集合13億多參保人的用藥需求，與企業進行的“以量換價”的市場化機制。應以不超出醫保基金和廣大參保人承受能力為前提，以藥品臨床價值的全面科學評估為基礎。醫保談判是與企業的協商，決不是“價格越低越好”的隨意砍價，而是為參保人爭取最大利益，同時賦能醫藥行業高質量發展。從這個角度講，低降幅讓創新藥品進醫保，同樣是為了參保人的最大利益，能夠實現多方共贏。



醫保工作的一個重要目標，就是要消除人民群眾醫療的後顧之憂。一方面，以全民醫保制度兜底人民群眾的基本醫療需求。另一方面，醫保要為參保患者提供用藥保障，進而降低社會整體的疾病經濟負擔。



近年來，人民群眾健康意識不斷提升，對創新藥的用藥需求日益增長。目前，國家醫保藥品目錄談判開展了6年多。5年內新上市的藥品在當年醫保目錄新增藥品中的占比，已從2019年的32%提高到2023年的97.6%。創新藥進醫保，有效降低了群眾藥費負擔，豐富了臨床用藥選擇。以腫瘤用藥為例，2017年以前，國家醫保目錄中沒有一個腫瘤靶向用藥，而2023年版目錄已經有74個腫瘤靶向藥品，其中很多治療領域實現了不同代際靶向藥的多樣化選擇。

