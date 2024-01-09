六部門部署無償獻血者激勵獎勵工作

中評社北京1月9日電／據新華社報導，記者8日從國家衛生健康委獲悉，國家衛生健康委、中央宣傳部、全國總工會等六個部門近日聯合印發《關於進一步做好無償獻血者激勵獎勵工作的通知》，要求各地有關單位提高無償獻血者的榮譽感和獲得感，激勵更多社會公眾關心、參與無償獻血。



通知要求，認真落實獻血法，做好無償獻血表彰獎勵工作，鼓勵積極探索完善無償獻血者激勵措施。加快推動“三免”政策落地實施，讓榮獲無償獻血奉獻獎、無償捐獻造血幹細胞獎的獻血者，可按照當地政策享受免費乘坐公共交通工具、免費游覽政府投資主辦的公園和免交公立醫院普通門診診察費。



通知鼓勵實現獻血者“血費減免一次都不跑”。繼續推進無償獻血者及親屬出院時直接減免用血費用工作，實現用血醫院全覆蓋，優化服務流程，讓信息多跑路、獻血者少跑路。鼓勵無償獻血者及其親屬優先用血，在保障急危重症和孕產婦等重點人群用血前提下，非急診患者同等醫療狀況下無償獻血者及其親屬優先用血。



根據通知，相關部門未來要持續提升無償獻血服務質量和宣傳效果，推進“互聯網＋無償獻血”服務模式，為獻血者提供個性化、精細化服務。各地要因地制宜制定無償獻血者優待政策，持之以恒做好無償獻血者激勵工作。



據介紹，自1998年施行獻血法以來，我國全面建立自願無償獻血制度，形成政府領導、全社會廣泛參與的無償獻血工作格局。25年來，廣大無償獻血者無私奉獻、踴躍捐獻血液，我國無償獻血量和獻血人次持續增長，實現臨床用血全部來自公民無償捐獻。



世界衛生組織發布的2021年全球血液安全和可獲得性現狀報告顯示，我國無償獻血總量、血液質量安全水平和臨床用血合理水平等方面位居全球前列。



（來源：人民日報）