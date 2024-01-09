賴士葆激辯陳建仁　質疑保密條款自導自演

陳建仁與台“衛福部長”薛瑞元（右）。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月9日電（記者 俞敦平）國民黨“立委”賴士葆在“立法院”質詢“行政院長”陳建仁，要求他公開高端疫苗的合約內容，並質疑高端公司是“行政院”的太上皇，可以隨意決定是否公開合約。陳建仁則回應，他不同意高端公司是太上皇，也不同意賴士葆的斷章取義，並表示他贊成公開合約，但要經過高端公司和董事會的同意。



賴士葆質詢時批評，陳建仁說採購疫苗合約有保密條款，但根據高端公開的重大訊息，合約不公開是因為採購機關要求、也就是“行政院”及“衛福部”要求保密，政府根本是自導自演。



陳建仁則答詢表示，那是錯誤資料。“衛福部長”薛瑞元答詢表示，“衛福部”沒叫高端不可以公開，那是民營公司單方面公告 ，是高端的一面之辭，難道對於民營公司，政府要怎樣做就怎麼樣嗎？



賴士葆指出，根據高端2021年5月30日在櫃買中心、公開資訊觀測站公布的重大訊息“本公司與疾管署簽訂‘110年’‘國內’COVID-19疫苗採購合約”中寫道，“依採購機關要求，合約其他細節不予公開。”



賴士葆質疑，賴清德自己說要公開，陳建仁今說贊成公開，但說因為有簽保密合約，只能要求高端公開，政府未獲同意不能公開，但高端重訊卻是說是政府要求保密，這是“行政院”自導自演？還是高端成為“行政院”太上皇？



薛瑞元答詢時則強調，這是高端的一面之辭，並沒通過“衛福部”同意，且高端重訊不需經過“衛福部”審核。賴士葆則追問，那負責櫃買中心公佈重訊的“金管會”是否有查核？高端此說是真的假的？

