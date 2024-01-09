趙少康：綠凡是醜聞皆稱介選　那就抓出來啊

國民黨2024副手候選人趙少康。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月9日電（記者 張穎齊）民進黨“立委”羅致政最近爆發疑似性愛片、與蔡英文對話錄音外流，他皆稱是境外勢力大陸介選。中國國民黨副手候選人趙少康9日表示，什麼都講是大陸介入選舉，大陸哪有那麼厲害？民進黨只要牽涉任何醜聞都講是大陸介選，那就抓出來啊，“調查局”應該很容易查出結果。



趙少康批，民進黨故意製造恐怖氣氛、寒蟬效應，怕選舉選輸，於是想盡各種辦法來打壓，很不好，民進黨對自己的民主生活方式一點信心都沒有，否則怕什麼？



趙少康今日近中午時，前往台北市中正區台北國軍英雄館，參加婦女會總會第八屆第一次會員代表大會，與會的有國民黨秘書長黃健庭與太太、健康家庭文教基金會董事長陳怜燕、婦女總會理事長徐劉淑媓、顧問鄭佩芬、婦女協會理事長劉怜君、國民黨基隆市婦女會理事長何淑萍、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀等各縣市幹部。



趙少康會前受訪表示，羅致政整件事都很荒謬，他覺得不可思議，把跟“總統”講的話錄下來，還被播出來，那還是偽造嗎？偽造3、5分鐘就了不起了，偽造40幾分鐘很奇怪，是不是手機被駭了？“調查局”照理來說應該很厲害，很容易查出來真偽，但卻不講就很奇怪，他認為1、2天就調查得出來，為何搞這麼久？什麼都假的、偽造的，就讓人覺得政府的公權力有介入，他認為誠實是最好的政策，講清楚、還當事人一個公道，不講、讓大家亂猜一通，大家就會很好奇。

