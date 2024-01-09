國民黨團要求公布羅致政影片調查結果

國民黨團9日上午召開記者會，左起藍委王鴻薇、李德維和林為洲出席。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北1月9日電（記者 俞敦平）中國國民黨立法院黨團今日召開記者會，質疑民進黨政府不願公布民進黨“立委”羅致政性愛影片鑑定結果，是怕影響選情，並指責民進黨2024大選候選人賴清德釋放假消息。國民黨團也批評“調查局”違反偵查不公開作業辦法，應該適度公開說明，以維護台灣安全和選舉公平。



國民黨團9日上午於“立院”黨團記者室召開“私密影片公布鑑定結果 難道也要封存30年？”記者會，“立委”李德維、王鴻薇和林為洲出席。



羅致政涉及性愛影片風波，自稱影片是中國透過AI深偽技術偽造試圖介選，並已向“調查局”報案。“調查局”鑑定報告已出爐，但未公布結果，交由新北地檢署偵辦，新北地檢署則表示需要受害者同意才能公開。



李德維首先質疑民進黨政府和檢調單位對於羅致政的性愛影片鑑定結果的隱匿，並指責賴清德流傳的多隻影片是中國介選，他質疑賴清德的說法是否有證據支持，以及當事人為何不同意公布鑑定結果。李德維也提到五月天事件，他痛批“國安”單位沒有向人民公布真偽，並指控民進黨政府濫用“中國介選”的說辭，抹黑反對黨，並呼籲民進黨政府公布鑑定結果，以昭公信。



王鴻薇表示，羅致政是“外交國防委員會”重量級委員，自稱遭到性愛影片和錄音檔的抹黑，已經向“調查局”報案，並要求鑑定影片是否為深偽影片。王鴻薇說，“調查局”已經完成鑑定，但卻不公布結果，以偵查不公開為由，引發社會質疑。

