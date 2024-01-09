蔡壁如現身侯康造勢　朱立倫：在野有同目標

國民黨主席朱立倫到台中市輔選藍營年輕世代“立委”選將廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月9日電（記者 方敬為）台灣民眾黨台中“立委”候選人蔡壁如8日晚間現身中國國民黨“萬人挺侯康台中團結造勢晚會”，引發討論。國民黨主席朱立倫今天對此表示，很歡迎蔡參與藍營造勢，代表在野陣營有共同目標，就是促政黨輪替，他也呼籲支持者務必集中選票挺侯康，才有機會贏。



朱立倫9日到台中市輔選藍營年輕世代“立委”選將廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋、林家興，上午與廖偉翔車隊掃街，中午和羅廷瑋、林家興線上“吃播”跟支持者互動，下午再合體黃健豪車隊掃街。



朱立倫中午到林家興競選總部吃播，對於蔡壁如現身台中侯康造勢晚會受訪表示，非常歡迎蔡壁如在選前倒數階段，願意前來參加藍營的造勢活動，別具意義，也顯示出，在野陣營有共同的目標，大家的心情都希望能促成政黨輪替。在最後的關鍵時刻，他還是要再次呼籲，希望在野力量大家務必放下小我，以大局為重，唯有如此才能達成政黨輪替。



對於鴻海創辦人郭台銘後援會“老虎軍團”團長黃筱棻呼籲郭粉力挺民眾黨大選候選人柯文哲，朱立倫說，要下架民進黨的關鍵大家都很清楚，就是選票要集中，絕不能分散，國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜先前已經講得很明白了，既然大部分的選民期待政黨輪替，那選民就必須有智慧，自動集中選票，不要再有個人的小恩小怨，放下小我、成就大我，全力支持侯康配，才可能勝利。