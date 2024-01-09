趙少康：集中選票下架民進黨　這不是棄保　

國民黨大選副手趙少康出席婦女會活動。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月9日電（記者 張穎齊）2024大選最後關頭，台灣民眾黨候選人柯文哲批中國國民黨侯友宜喊聯合政府，是在操作棄保、動機不良。國民黨副手候選人趙少康9日直言，國民黨是認同柯的理念，柯卻變來變去，但也見怪不怪，國民黨是要集中選票，不是棄保，否則這些票就浪費了。



趙少康今日近中午時，前往台北市中正區的台北國軍英雄館，參加“中華民國”婦女會總會第八屆第一次會員代表大會”，與會的有國民黨秘書長黃健庭與太太、健康家庭文教基金會董事長陳怜燕、婦女總會理事長徐劉淑媓、顧問鄭佩芬、婦女協會理事長劉怜君、國民黨基隆市婦女會理事長何淑萍、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀等各縣市幹部。



趙少康會前受訪表示，看看抖音、網路上充斥各種假民調，混淆選民，“中選會”、數發部應該去抓，不能縱容，簡直無法無天，所以到底是誰在搞棄保？到網路上看就知道。



趙少康說，柯文哲是最早說藍白合是要理念的合，不是只是分位置的合，他也滿認同的，柯的理念不就是“內閣制”、聯合政府嗎？優秀人才都可為政府所用，柯現在卻說是搞棄保，很奇怪，但柯本身就是變來變去，他也見怪不怪了，他認為還是覺得要集中選票，這不是棄保，是數學，集中選票才能夠下架民進黨，否則那些票就浪費了，很可惜。



記者問，國民黨不分區“立委”候選人韓國瑜呼籲韓粉、柯粉的票都要投給侯康配。趙少康說，那當然了，韓國瑜本來就是國民黨不分區第一名，韓粉支持韓國瑜，就應該支持侯康配，這道理很簡單，不可能有分裂投票，若分裂的韓粉，也就不是真的韓粉，韓也不希望看到這樣，韓跟他談過很多次，支持侯康配是唯一選擇，否則選票就浪費了。