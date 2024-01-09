黃健庭批綠　台海危險民進黨卻宣傳不會戰爭

國民黨秘書長黃健庭致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月9日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，中國國民黨秘書長黃健庭9日出席一場活動表示，台海現在是最危險的地方，民進黨政府卻大內宣說不會發生戰爭，任何事都怪大陸介選，若容許這樣的政權繼續連任，那民主是沒有意義的，票投國民黨侯友宜、趙少康，才能帶來兩岸和平。



婦女會總會第八屆第一次會員代表大會今日在台北市中正區台北國軍英雄館舉行，與會的有國民黨副手候選人趙少康、黃健庭與太太、健康家庭文教基金會董事長陳怜燕、婦女總會理事長徐劉淑媓、顧問鄭佩芬、婦女協會理事長劉怜君、國民黨基隆市婦女會理事長何淑萍、嘉義縣婦女會理事長吳亮儀等各縣市幹部。現場近500人與會。



黃健庭致詞表示，菲律賓、韓國、日本現在都在做兵推，以因應台海一旦發生的戰爭，但台灣卻還在馬照跑、舞照跳，政府一直宣傳說“安啦！”但若真的發生戰爭，一切都將化為烏有，外資撤離，資金跑掉，更別談什麼經濟發展。



黃健庭說，烏克蘭的例子就擺在眼前，烏克蘭“總統”澤倫斯基當初讓烏克蘭加入北約，大家覺得後果會不好，美國說俄羅斯打烏克蘭，澤倫斯基說不會，結果一打就打到現在2年了，烏克蘭有1000多萬名難民，家園被毀掉，國家社會淪落。



黃健庭說，要怎樣確保和平、安全？這是“中華民國總統”最重要的任務，如今3組2024候選人中，絕對是侯康配能避戰，帶來和平與繁榮，國民黨過去已為台海帶來70年的安定與和平，而政黨輪替更是常態，民進黨執政8年來罄竹難書，黑箱作業，許多東西要封存30年，理當掀開來看。



黃健庭痛批，民進黨搞得台灣缺口罩、缺快篩、缺藥、引進巴西壞蛋還要再花幾千萬元新台幣銷毀，不公布高端疫苗合約，這就是“綠能，我們不能”，民進黨掌控媒體、司法，對於民進黨的官員各種緋聞與弊案，什麼都怪是大陸介選，若容許這樣的政權連任，那民主是沒意義。



黃健庭致詞完，全場歡聲雷動，緊接著徐劉淑媓致詞後，換趙少康進場。