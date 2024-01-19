中評社評出2023年香港十大新聞

國家主席習近平會見來京述職的香港特區行政長官李家超（新華社圖片） 中評社香港1月19日電（中評社報導組）中評社編輯部評出2023年香港十大新聞，具體如下：



一，習近平肯定愛國者治港 堅定貫徹“一國兩制”



2023年12月18日，國家主席習近平在中南海瀛台會見來京述職的香港特別行政區行政長官李家超，聽取他對香港當前形勢和特別行政區政府工作情況的匯報。習近平表示，一年來，李家超行政長官帶領特別行政區政府，敢於擔當、善作善成，堅定維護國家安全，重塑香港區議會制度，順利完成區議會換屆選舉，推動香港走出疫情、迎來整體性復甦，保持香港的獨特地位和優勢，不斷增強發展動能，努力解決民眾急難愁盼問題，鞏固了由亂到治的大勢，促進香港邁向由治及興。中央對李家超行政長官和特別行政區政府的工作是充分肯定的。



習近平強調，新時代新征程，我們正以中國式現代化全面推進強國建設、民族復興偉業。中央全面準確、堅定不移貫徹“一國兩制”方針長期不變，全面落實“愛國者治港”原則，全力支持行政長官和特別行政區政府團結帶領社會各界，抓住國家發展帶來的歷史機遇，鞏固提升香港國際金融中心、航運中心、貿易中心地位，推動香港實現更好發展，“一國兩制”的生命力和優越性必將不斷顯現，我們對香港的光明前景充滿信心！