吳亮儀語中評：選民要認真思考戰爭與和平

國民黨不分區“立委”候選人吳亮儀接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北1月10日電（記者 張穎齊）兩岸關係緊張，中國國民黨不分區“立委”候選人吳亮儀接受中評社訪問表示，原本很多人都認為俄羅斯與烏克蘭不會打仗，結果還是突然發生了，一打就打到現在，已經兩年了，台灣人要好好深思，為了年輕的下一代著想，兩岸要溝通、對話、維持和平，民進黨別再只會打“抗中保台”牌。



32歲的吳亮儀，出生於嘉義縣，美國紐約大學國際關係碩士，國民黨前“立委”吳松柏、現任“立委”溫玉霞女兒，現為國民黨排名第15名的不分區“立委”候選人、嘉義縣婦女會理事長、溫玉霞“國會”辦公室副主任、國民黨國際事務部助理主任，曾任前國民黨主席江啟臣、王育敏競選嘉義縣長的發言人、國民黨嘉義縣黨部副主委、“僑委會委員長室”秘書、美國紐約大學台灣同學會長等。



吳亮儀表示，戰爭與和平是很嚴肅的話題，大家要認真思考，在俄烏戰爭來臨前，很多學者都覺得不會打仗，但卻突然有一天就發生，迄今已打了2年、還沒結束，因此台灣人要深思此問題，大家不要認為戰爭是遙遠不可及，誰又知道呢？



吳亮儀說，台灣要做好備戰，當然也要避戰，兩岸需要溝通，就算中美兩大強權之間雖有貿易的競爭，但也有維持對話，國民黨就是訴諸兩岸要對話、維持和平交流。

