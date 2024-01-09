賴駁私生子　願驗DNA若真的給百萬獎金

賴清德今天召開完國際記者會後，繼續南下進行車隊掃街。（照片：賴清德競選總部提供） 中評社台北1月9日電（記者 黃筱筠）民進黨2024候選人賴清德今天下午到雲林縣與“立委”蘇治芬進行車隊掃街前，接受媒體堵訪，被問到國民黨台南市議員謝龍介等影射有私生子，還傳出已經25歲等，賴清德今天則說，你們竟然敢開記者會，請你們把孩子帶出來，“我任何時候都願意做DNA驗證”，如果你們講對，那他還提供百萬獎金，但如果不敢，你們就閉嘴，國民黨選到最後只有抹黑攻擊。



賴清德今天下午持續進行車隊掃街。在雲林與蘇治芬進行車隊掃街前，媒體詢問他遭影射有私生子，而且已經25歲，還會飆車，且傳出有名字。



賴清德一聽完問題則哈哈笑了兩聲，他還說，你看你提問大家都在笑，這是不可能的事情。“我賴清德沒有私生子，我私生活一定經得起檢驗”。對謝龍介、邱毅為了選舉，最後編故事抹黑、扭曲、攻擊他，他都會提告絕對不寬貸。



他也說，你們竟然敢開記者會，你們把孩子帶出來，“我任何時候都願意做DNA驗證”，如果你們講對那他還提供百萬獎金，但如果不敢，你們就閉嘴，國民黨選到最後只有抹黑、攻擊而已。



另外關於民進黨“立委”羅致政遭影射的性愛影片，調查結果傳出不是深偽造片，會呼籲羅公布嗎？賴清德說，因為羅致政已經公開說明，這件事情檢調調查當中，我們就尊重調查結果。

