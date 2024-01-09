全區財政工作會議召開

中評社北京1月9日電／據新疆日報報導，8日，自治區召開2024年全區財政工作會議，總結全區2023年財政工作，分析當前經濟形勢，部署2024年財政重點工作。自治區黨委常委、自治區常務副主席陳偉俊出席會議並講話。



會議指出，2023年，全區各級財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹自治區黨委、自治區人民政府部署要求，持續深入開展主題教育，扎實做好擴內需、優結構、提信心、防風險、惠民生各項工作，自治區財政收支規模持續擴大，財政政策作用更加突出，財政資金效益有效提升，財稅體制改革積極推進，為推動中國式現代化新疆實踐提供了堅實財政保障。



會議強調，今年是中華人民共和國成立75周年，是實施“十四五”規劃的關鍵一年，做好2024年財政各項工作意義重大。各級財政部門要全面貫徹落實中央經濟工作會議、全國財政工作會議精神，貫徹落實自治區黨委十屆十次全會精神，充分認識做好今年財政工作的機遇和挑戰，切實增強做好財政工作的責任感、使命感，增強財政工作的主動性、預見性，積極研究和豐富財政政策工具箱、適度超前做好重點項目儲備工作，多下先手棋、打足提前量，全力服務保障自治區工作大局，確保圓滿完成自治區黨委、自治區人民政府確定的各項重點工作任務。



（來源：新疆日報）