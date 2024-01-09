重慶加快建設“15分鐘品質文化生活圈”

中評社北京1月9日電／據重慶日報報導，1月5日晚，渝北新年音樂會在渝北文化劇場奏響。管弦樂《四季——春》《溜冰圓舞曲》《春天波爾卡》《藍色多瑙河》，著名指揮家郭修武及女高音歌唱家車璐呈現的女聲獨唱《春天的芭蕾》《我愛你中國》，一場中西文化交融的音樂盛典正在上演。



前不久，在全市宣傳思想文化工作會議上，我市明確提出“人文立城”，加快建設新時代文化強市。



人文立城，高質量公共文化服務是一把標尺。近年來，我市把現代公共文化服務體系建設作為一項民心工程，堅持政府主導、社會參與、共建共享，統籌城鄉和區域文化均等化發展。覆蓋城鄉、便捷高效、保基本、促公平的現代公共文化服務體系，正在加快形成。



如，渝北區創新探索了“家庭＋圖書館”全民閱讀新模式，以家庭為切入點，以點帶面，將公共圖書館搬到讀者家裡，帶動社區居民開展閱讀活動，推進全民閱讀，營造書香家庭，去年被中宣部、文化旅遊部等評為基層公共文化服務高質量發展典型案例；重慶圖書館創新應用全向高精度RFID天線陣列，配合特別研發的全向感應高精度定位算法，打造出“開放式”無感智慧借閱系統，在行業內率先實現真正意義上的無感借閱服務，極大提升了讀者獲取文獻的便利度，提高了圖書館服務效率，去年被文化和旅遊部評為“2023年文化和旅遊數字化創新示範優秀案例”。



不僅如此，去年我市新增公共圖書館一級館4個，目前全市共建成公共圖書館42個、文化館41個、博物館134個、基層綜合文化服務中心1.2萬個。其中，公共圖書館一級館率達90.7%、文化館一級館率95%，位居全國第二。“三館一中心”年服務群眾8000餘萬人次。



全市舉辦“閱讀之星”“紅岩少年”等品牌閱讀活動、“大家唱”“舞動山城”等品牌群文活動共2萬餘場，完成送戲曲進鄉村2800餘場、送綜合性流動文化服務進村3.3萬場；創新實施中小學生（幼兒）公共圖書館圖書借閱卡免費開通、“巴掌書”進軌道交通等文化惠民工程，惠及群眾3247.29萬人次。



靜下心，到美術館看一場展覽；放緩步，在藝術街區度過一個愜意的午後；逛完街，到劇院欣賞一場精彩的演出；買好菜，在家門口的廣場上跳一支廣場舞……如今，在重慶，多姿多彩的文化生活已成為市民的日常，全市公共文化服務質量滿意度位列全國第三。

