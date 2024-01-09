2023年我國民航完成客運量6.2億人次

中評社北京1月9日電／據新華社報導，記者8日從中國民航局獲悉，2023年我國民航全行業完成旅客運輸量6.2億人次，同比增長146.1%，恢復至2019年的93.9%。



在當日舉行的民航局例行新聞發布會上，民航局綜合司副司長孫文生介紹，2023年，我國民航全行業共完成運輸總周轉量1188.3億噸公里、貨郵運輸量735.4萬噸，同比分別增長98.3%、21%，分別恢復至2019年的91.9%、97.6%。“總的來看，行業運輸生產呈現恢復穩健、運行安全、競爭有序的良好局面。”



在運行品質方面，孫文生表示，2023年，我國民航大力推進“干支通，全網聯”航空運輸網絡體系建設，完善通程航班政策標準，提升網絡銜接能力和中轉便利化服務水平，國內航線網絡通達性拓展23%。開展千萬級機場航班靠橋率專項整治，平均靠橋率提升3.41個百分點，累計增加靠橋航班15萬架次、惠及旅客2239萬人次。提升航空氣象服務準確性、實用性，改革航段時間管理方式，全年航班正常率達87.8%，較2019年提高6.15個百分點。



在基礎設施建設方面，孫文生說，2023年，我國民航完成固定資產投資1150億元，連續4年超千億元。新增跑道6條、機位193個、航站樓面積59萬平方米，運輸機場總量達到259個，總容量達15.6億人次。



（來源：新華網）