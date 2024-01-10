李家超記者會：鼓勵更多國際盛事在港舉行

香港特區行政長官李家超（中評社 陸文煜攝） 中評社香港1月10日電（記者 陸文煜）香港特區行政長官李家超1月9日下午在行政會議前與各位傳媒見面，介紹了新一屆區議會就任情況，並展望香港2024年新活動。期間，他還就國泰航空無預警取消航班、“關愛隊”情況回答記者提問。



以下為記者會全文：



行政長官：今天是我在二○二四年首次在行政會議前與各位傳媒見面，在此首先祝各位傳媒工作者工作順利。



新一屆區議會在今年元旦日宣誓就任。我很高興見到新一屆18區區議會在就任一個多星期以來，已經開始展現新氣象、新面貌。18區區議會已順利召開了首次大會。區議會都回歸到《基本法》下要求的非政權性區域諮詢及服務組織的性質，為地區利益服務，不再泛政治化，而是專注務實。區議員積極發言，為推動地區經濟、解決社區問題，提出建設性的意見。在區議會主席主持下，會議有秩序和有效率地進行。



在議會外，區議會亦同樣發揮好作為政府和居民之間的橋樑作用。有區議會主席帶領一眾議員走入社區，探望街坊；亦有區議員不分所屬團體或自身界別，一同擺街站聽取市民意見，一起幫市民排憂解難。我知道各區區議會都將會在農曆新年前，與當區關愛隊合作，在區內推出一系列關愛大行動，向區內長者以及有需要人士送上關懷和支援。



本屆區議員背景更多元化、更全面，例如當中不乏青年，年紀最輕的只得23歲；區議員來自不同界別、行業，例如工商、專業、勞工、地區組織代表等；亦有兩位少數族裔代表，體現均衡參與。