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去年253名民警、164名輔警因公犧牲
http://www.CRNTT.com   2024-01-09 15:44:15


　　中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，記者1月9日上午從公安部發布會上獲悉，2023年，全國公安機關共有253名民警、164名輔警因公犧牲，4565名民警、3311名輔警因公負傷，共授予（追授）一級英模5名、二級英模143名。

　　（來源：央視新聞客戶端）

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