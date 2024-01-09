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去年253名民警、164名輔警因公犧牲
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2024-01-09 15:44:15
中評社北京1月9日電／據央視新聞報導，記者1月9日上午從公安部發布會上獲悉，2023年，全國公安機關共有253名民警、164名輔警因公犧牲，4565名民警、3311名輔警因公負傷，共授予（追授）一級英模5名、二級英模143名。
（來源：央視新聞客戶端）
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