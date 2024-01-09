一份特別的寒假“家風作業”

中評社北京1月9日電／據中國青年報報導，“再跟長輩‘深挖’一次家風家訓，真正理解其中的內涵和意義，做一件傳承良好家風的實事。”寒假前夕，唐山學院給大一學生布置了一份特別的寒假作業。這個學期，唐山學院馬克思主義學院探索將家風教育融入大學思政課堂，構建學校、家庭、社會協同育人機制。



“家庭、家教、家風是青年價值觀形成和精神成長的重要起點。”唐山學院馬克思主義學院院長李菁認為，大學階段不只是完成學業的關鍵時期，該校馬克思主義學院在思政教育中融入家風內容，引導學生從家風中汲取力量，培養正確的價值觀、家庭觀，讓愛國愛家、相親相愛、向上向善、共建共享的新時代好家風不斷傳承。



2023年秋季新學期開學前，隨著唐山學院錄取通知書一並寄到新生手中的，還有一份家風調查表。



“我覺得這種做法很有創意，作為開學第一課也很有意義。”該校新生孔浚搏的父親孔德海是滄州孔子學會會員，十分重視家風家教。“忠正、團結、向上、和善”——孔德海、孔浚搏父子在調查表上這樣總結自家的家風。



在唐山學院的教育工作者看來，家風家訓是弘揚社會主義核心價值觀的有效載體，新時代加強家庭家教家風建設，就是要引導和教育大學生樹立家國情懷，將愛家和愛黨愛國統一起來，傳承優良家風，做社會主義事業合格建設者和接班人。



結合承擔的全校思政課教學任務，該校馬克思主義學院教師進一步認為，把社會主義核心價值觀、城市精神、校訓和家風貫穿起來，就是大學生“家國情懷”最生動有效的一堂大課。於是，在大學生入學第一門思政課——思想道德與法治課上，他們把家風教育貫穿始終。



該校馬克思主義學院德法課教研室主任韓國彩介紹，為了使課程更有的放矢，他們認真地對回收的3222份家風調查表進行了梳理分析。在理論教學層面，教師在每一章節都發掘出家風教育的融入點。同時，他們還通過讓學生在課堂上講家風故事，實現“用身邊事講天下事”。

