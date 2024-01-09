大學戀愛課上可以學到什麼？

中評社北京1月9日電／據中國青年報報導，近年來，天津大學把“愛與幸福”作為一門學問引入校園。學校開設了戀愛課、幸福課，並納入全校公共選修課程，這些課在青年學生中迅速走紅，成為全校最難搶的課之一。



不少學生抱著尋找人生良方的期待坐到課堂裡，有人想談一場戀愛，有人想讓自己變得快樂……當他們上完一堂堂“沉浸式”戀愛課、幸福課，雖然沒有立竿見影地脫單，也並非幸福感爆棚，但他們欣喜地感受到自己內心的細微變化。



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每個人都渴望被愛、渴望獲得幸福，可如何得到愛與幸福，卻是一門課題。對一些高校學子而言，或許在學業上出類拔萃，然而內心的幸福感卻未必得到同步提升。



一名科研成績很突出的博士生感慨：戀愛比科研難多了，“科研可以靠努力，但戀愛卻不是”。一名成績優異的女生說，“衹有我自己知道，我的快樂非常表面”。



而在天津大學，當學生們上完一堂堂“沉浸式”戀愛課、幸福課後，雖然沒有立竿見影地脫單，也並非幸福感爆棚，但他們欣喜地感受到自己內心的細微變化。



他們開始重新認識自己，接納自己的不完美；他們開始學會感知周遭，去傾聽自己內心的聲音；他們開始用心感受愛與被愛，去尋找點亮幸福生活的微光。



一個學期結束，一位常“獨來獨往”的女生說最大的收穫是“學會了無條件地接納自己”。本科生鐘鴻坤說，之前認為追求幸福像是追逐一顆遙不可及的流星，而現在發現，幸福其實就是自己心中閃耀的微光，這給了他面對困難和挫折的勇氣，“未來人生路途，將一路有微光相伴”。



上了戀愛課，能脫單嗎

