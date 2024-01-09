火爆開局折射電影市場旺盛需求

中評社北京1月9日電／據工人日報報導，一句“張萬森，下雪了”，成為元旦出圈電影《一閃一閃亮星星》“下雪場”創意的由來。“沒想到，2024年的第一場雪，是在電影院見到的！”愛觀影的重慶女孩丹丹說。



據貓眼專業版數據，截至1月1日，2024元旦檔總票房15.33億元，創下中國影史元旦檔票房新高。這一跨越新舊的檔期為今年電影市場創造了良好開局，折射出市場旺盛需求。



電影市場強勁復甦



重慶UME影城宣傳負責人王興告訴記者，今年元旦市民對電影的需求強烈，據統計，元旦3天假期重慶總票房達3626.37萬元，同比2023年增長161%。



“雖然都說電影是造夢的藝術，但它本質也是一種商業產品。想得到好的票房，得知道觀眾想要什麼，也得明確自己電影的受眾是誰。”重慶工商大學莫遠明教授指出，從上映新片的數量，到片商影院營銷各出奇招，此次的元旦檔都堪稱“卷瘋了”。



2023年，國產電影無論在票房、口碑還是關注度方面，都取得了令人矚目的“好成績”。國家電影局的數據顯示，2023年，我國電影總票房為549.15億元，其中國產影片票房為460.05億元，城市院線觀影人次為12.99億。



跨年檔票房創紀錄不僅是短期業績的體現，更是中國電影產業逐步走向成熟和國際化的標誌，這意味著產業政策優化、市場環境改善、產業鏈條完善等多方面工作取得了實質性的成效。



“拍重慶”到“重慶拍”的演變



從軌道交通“8D重慶”火爆網絡，到大量影視劇、綜藝節目讓山城成為熱門拍攝地，再到影視基地、數字科技影棚等諸多電影產業落地重慶。如今的重慶永川，已成為國內炙手可熱的數字“影視

