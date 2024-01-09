波音事故調查中　同機型現鬆動螺栓

中評社北京1月9日電／據新華社舊金山報導，美國國家運輸安全委員會8日說，5日發生空中事故的波音737 MAX 9型客機脫落的門塞（內嵌式應急門）已找到，事故調查仍在進行中。美國聯合航空公司同一天表示，該公司在檢查同款機型時發現了鬆動的螺栓。



美國阿拉斯加航空公司一架波音737 MAX 9型客機5日從美國俄勒岡州的波特蘭起飛後不久在空中發生事故，機艙側面一處門塞脫落。飛機隨即緊急降落，未造成人員傷亡。飛機製造商有時會根據航空公司要求的配置，用門塞代替緊急出口。



美國國家運輸安全委員會主席珍妮弗·霍門迪8日在新聞發布會上說，現在工作重點是檢查事故客機和脫落門塞，以確定事故性質、原因以及防範補救措施。一旦得出結論，將根據問題嚴重程度決定是否採取進一步緊急措施。



霍門迪在接受採訪時說，據機組人員描述，事故發生時出現非常強烈的爆炸。外部檢查顯示，飛機沒有結構性損壞，而機身內部裝飾、窗戶和座椅等非關鍵性部件受到損壞。



事故飛機曾在一個月內三次出現自動增壓故障燈亮起問題。霍門迪表示，反復出現的增壓警報“讓調查人員感到非常不安”，但目前尚不清楚該問題與5日發生的事故之間是否存在關聯。



美國聯邦航空管理局6日下令暫時停飛由美國航空公司運營或在美國境內運營的波音737 MAX 9型客機，以對該機型進行安全檢查。



美國聯合航空公司8日發表聲明說，執行聯邦航空局規定的緊急檢查時，在該公司的737 MAX 9型客機上發現了鬆動的螺栓。“我們發現了一些似乎與門塞安裝有關的問題，如螺栓需要額外擰緊。”美聯航未公開鬆動螺栓的具體數量。



波音公司8日表示，已向航空公司和維修公司提供如何檢查737 MAX 9型客機的指南。據統計，波音公司在全球已交付218架737 MAX 9型客機，其中多數在美國阿拉斯加航空公司和美國聯合航空公司服役。

