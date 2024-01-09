為什麼俄羅斯到現在都沒有核動力航母？

（圖片來源：參考消息網） 中評社北京1月9日電／據參考消息網報導，美國《國家利益》雙月刊網站1月1日發表文章稱，幾十年來，俄羅斯一直希望建造一艘核動力航母來與美國海軍抗衡。然而，由於諸多原因，莫斯科始終未能完成這個它制訂的計劃。



那麼，失敗的原因是什麼？隨著俄羅斯在烏克蘭的特別軍事行動引發了人們對該國軍事技術和武器系統的新一輪興趣，人們提出的問題之一是，俄羅斯唯一的航母“庫茲涅佐夫海軍元帥”號為何沒有參與目前的衝突？



事實證明，“庫茲涅佐夫海軍元帥”號受到一大堆問題的困擾，從依賴一種被稱為“重油”的超厚柏油狀黑色物質作為動力源到2019年艦上發生了一起造成3億盧布至3.5億盧布（1盧布約合0.011美元）損失的火災。這進而引出了另一個問題：為什麼俄羅斯沒有更現代的核動力航母？



考慮到莫斯科在核技術其他方面的發展，他們為什麼還沒能把工業工程技術應用到航母上？



針對以上問題，文章稱，俄羅斯人沒有核動力航母肯定不是因為缺乏努力或願望。



早在上世紀80年代中期，當時的蘇聯政府就構想了一個以列寧家鄉烏裡揚諾夫斯克命名的超級航母項目。正如專欄作家保羅·理查德·瓦爾所指出的：“如果建成，蘇聯的超級航母‘烏裡揚諾夫斯克’號將是一艘長逾1000英尺（約合304.8米）、排水量達8.5萬噸、儲存量足以搭載由多達70架固定翼和旋翼飛機組成的空軍大隊的海上巨無霸。”作為比較的基礎，美國海軍的“布什”號航母長約1100英尺，滿載彈藥和物資後的排水量為10.2萬噸。



“烏裡揚諾夫斯克”號航母的龍骨是1988年鋪設的，當時蘇聯經濟已經陷入困境，距蘇聯帝國解體還有3年。即便蘇聯沒垮，而由於這艘巨輪是一個如此巨大的工程，建設者也要到上世紀90年代中期才能完成。具有諷刺意味的是，建造工作是在烏克蘭的黑海造船廠進行的。

