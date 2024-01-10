1月9日外交部例行記者會全文

外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝） 中評社北京1月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧1月9日主持例行記者會並回答中外媒體提問，以下是發布會全文：



總台央視記者：孟加拉國第十二屆國民議會選舉於1月7日舉行。根據孟選舉委員會公布的初步結果，人民聯盟在已公布的298個直選議席中贏得223席。報導稱，這意味著人民聯盟已經以壓倒性多數贏得此次大選。請問中方對此有何評論？



毛寧：中方祝賀孟加拉國如期順利舉行全國大選，祝賀人民聯盟贏得大選。作為友好近鄰，中方堅定支持孟方依法推進大選後各項政治議程，願在相互尊重、平等互利、互不干涉內政等原則基礎上，同孟加拉國新一屆政府一道，進一步弘揚傳統友誼，深入推進高質量共建“一帶一路”，推動中孟戰略合作夥伴關係取得新的更大發展。



東方衛視記者：我們注意到，中美元首舊金山會晤後，兩國高等院校間進行了一些友好交往，近期北京大學乒乓球隊訪問了美國，美國弗吉尼亞大學乒乓球代表團也訪問了中國。請問發言人對此有何評論？



毛寧：近日，北京大學乒乓球隊應邀訪美，參加美國乒乓球公開賽及中國駐美國使領館舉辦的紀念中美“乒乓外交”的系列活動，同美國“乒乓外交”親歷者、青年學生和當地民眾近距離切磋互動。美國弗吉尼亞大學乒乓球代表團應邀訪華，在清華大學參加了“中美青年乒乓球交流活動”。中美青年乒乓球代表團互訪續寫了“乒乓外交”的友好篇章，為中美民間交往注入了新的力量。



中美關係希望在人民，基礎在民間，未來在青年，活力在地方。53年前，中美青年乒乓球運動員在北京拉開了中美關係正常化的序幕，成就了“小球轉動大球”的佳話。兩國人民往來越頻繁，中美關係發展的民意基礎就越堅實，空間就越廣闊，動力就越強勁。中方願同美方一道，落實好中美元首舊金山會晤促進人文交流的重要共識，弘揚“乒乓外交”精神，不斷書寫中美人民友好新篇章。



法新社記者：今日，一名美國海軍人員因涉嫌向中國政府傳遞保密和其他敏感信息被判處27個月監禁。外交部對此案有何評論？



毛寧：我不瞭解具體情況。我倒是注意到，美國情報高官曾公開宣稱，美國在華情報網絡重建已經取得進展。美方一邊反復散布所謂中國間諜的虛假信息，一邊毫不掩飾地宣稱要針對中國開展大規模的情報活動，這種做法本身就很說明問題。中方將採取一切必要措施堅決維護國家安全。

