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外交部：台灣地區選舉是中國內部事務
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2024-01-10 00:42:29
外交部發言人毛寧（中評社 海涵攝）
中評社北京1月10日電（記者 海涵）外交部發言人毛寧1月9日在例行記者會上答問時表示，台灣地區選舉是中國內部事務。
有記者提問稱，台灣地區即將於本周六舉行選舉。剛才候選人賴清德說大陸正在使用一切手段干擾選舉。請問發言人對此有何評論？
毛寧說，台灣是中國領土不可分割的一部分，台灣地區選舉是中國內部事務。“這不是外交問題，請向國台辦詢問。”
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