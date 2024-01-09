衛星說是飛彈！連勝文轟綠選情落後不擇手段

國民黨副主席連勝文接受媒體採訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月9日電（記者 張嘉文）台“國防部”今下午3時14分，突連續四次發布警報指中共於15時04分發射衛星，並飛越台灣南部上空示警，但英文卻寫Missile (飛彈)。由於是第一次發布這種警報，引來各界議論。中國國民黨副主席連勝文受訪時批評，這基本上就是“國家機器”介入選舉，但這做法也凸顯出民進黨現在真的是快輸掉選舉，所以不擇手段了。



連勝文強調，會出此下策，不擇手段去把大陸發射科學衛星、探索衛星，說成是發射飛彈，真的表示他們選情應該是落後，甚至已快輸了，才會不擇手段。



台“國防部”9日下午3時14分，突連續四次發布“國家級警報”，針對中共於15時04分發射衛星，並飛越台灣南部上空示警。由於警報內容籲請民眾注意安全，引起民眾驚嚇，“國防部”也呼籲，若發現不明物體，通報警消人員處理。由於這是“國防部”首度針對大陸發射衛星發布“國家警報”，到底是有政治涵義，或是確實有發“國安”疑慮，格外引起關注。



連勝文在國民黨中央黨部接受媒體訪問時對此表示，民進黨2024副手候選人蕭美琴在美國待了這麼久，難道分不出來衛星跟飛彈的英文是有差別的嗎？蕭要不要出來教一下“國防部”英文怎麼分別？



連勝文提到，大陸發射科學探索衛星已不是第一天，但蔡政府一定要說成是飛彈，這不就表明是為了選舉無所不用其極，英文叫做desperate(絕望)，已經輸掉選舉，所以沒有希望，衹有用這種方法，講難聽一點，用這種賤招，應該是證明出來一點，他們選情是已經落後了。