以前飛彈飛越沒警報　侯友宜質疑官方介選

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月9日電（記者 楊騰凱）台“國防部”今天下午3時17分透過台灣民眾手機發布警報，指中國大陸下午3時4分發射衛星飛越南部上空。對於民進黨政府大動作發布警報，中國國民黨2024候選人侯友宜表示，上次中國大陸飛彈飛越台灣，我們也沒發布警報，這次發射衛星卻有警報，標準是什麼？現在是不是“國家機器”在介入選舉？



侯友宜競選辦公室9日下午召開“死囚廢死，毒犯減刑，重犯縱放！？賴清德要繼續護惡懲善嗎？”記者會，出席成員包括侯友宜、國民黨2024不分區“立委”候選人吳宗憲、台北市議員王欣儀。



侯友宜於會後接受媒體提問。



台“國防部”9日下午發布警報，說中國大陸衛星飛越上空，可是中國大陸發射衛星多次，為什麼選前特地發佈警報？中國大陸前年8月軍演時發射飛彈飛越台灣上空，當時也沒有警報，現在是不是“國家機器”在介入選舉？



侯友宜表示，我們絕對不允許中共有任何挑釁行為，上一次飛彈飛越，我們也沒發布“國家”警報，這次發布，又說是衛星，到底標準是什麼？你是不是又要說中國介選？



另一方面，民進黨“立委”羅致政被爆不雅影片，是不是深偽變造，調查結果目前仍沒有公布。



侯友宜表示，民進黨碰到什麼事，尤其遇到選舉就都說是中國介選，羅致政不雅照也說中國介選，羅致政與蔡英文對話錄音流出，也說中國介選。你們不是成立了假訊息處理中心嗎？而且是立即澄清，立即下架，立即破案，那羅致政的不雅照片是不是深偽變造，你不是應該立即澄清嗎？



侯友宜指出，包括高端資料封存30年，這幾天都沒有公布的消息，全台人民都要高端這件事的答案，今天面對高端疫苗的採購，人民想要問答案，請民進黨政府給人民一個交代，不要推拖，如果你不給答案，等他當選就職後，就會給人民清楚的答案。