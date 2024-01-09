韓粉歸隊！杏仁哥曝直播主集結力挺侯友宜

挺韓直播主杏仁哥吳育全在臉書發文表示，韓粉歸隊！並秀出韓粉與韓國瑜的合照。(照:杏仁哥臉書) 中評社台北1月9日電／2020年大選中國國民黨候選人韓國瑜挫敗，不少人檢討“成也韓粉，敗也韓粉”，挺韓直播主杏仁哥吳育全在臉書發文宣佈，韓粉歸隊！ 挺韓直播主集結挺侯 誓言“完成政黨輪替”。



杏仁哥還喊出，投白＝白投。支持民眾黨＝支持民進黨。民眾黨＝民進黨＝兩黨一家親。票投柯文哲＝保送賴清德。



根據《中時新聞網》報導，吳育全表示，經過3年多沉澱，韓粉已更加成熟，面對今年大選，幾位挺韓直播主近來喊出“票投柯文哲，保送賴清德”，獲得大多韓粉認同，韓粉們已經歸隊，在全台拚命幫國民黨“總統”候選人侯友宜拉票，誓言完成政黨輪替。



2018年在高雄市長選舉中，挺韓直播主強強滾大哥（張銘誌）擔任韓國瑜的麥克風手，還時常上電視政論節目攻擊民進黨。70歲的強強滾坦言，原本過著雲淡風輕的日子，並沒有打算要參與此次選舉，但自從去年韓國瑜列為不分區“立委”的第1名，他知道自己又得重出江湖了。



強強滾透露，遍及全台各地的韓粉打電話給他說，選過“總統”的韓國瑜既然都要為侯友宜抬轎，“韓粉在這場選戰就不能缺席”，當韓國瑜最需要他們的時候、只要挺韓直播主登高一呼，韓粉便會陸續歸隊，不僅要護送韓國瑜擔任“立法院長”，也期待侯友宜能夠打敗民進黨，為韓國瑜在2020年的敗選報仇雪恨。



杏仁哥指出，以往許多韓粉被認為具有“排他性”，甚至攻擊不同政黨支持者，民進黨為醜化韓粉，派了不少1450假扮韓粉，但外界批評還是有幾分的真實性，如今經過3年多時間沉澱，他個人發現，大部分韓粉已經變成熟了，比較能夠包容不同的聲音，而許多挺韓的臉書、群組，例如“我是韓粉”等，近來也紛紛變得非常活躍，大家都在為侯友宜助選拉票。



杏仁哥表示，最近積極動起來的挺韓直播主包括強強滾大哥、杏仁哥、黃義霖醫師、熊海靈、挺韓二哥、高鈞鈞、高雄林小姐、內門石頭里長、包子隊長、桃園孫先生、激動姐、凍未條哥、卿卿、張老大、葉浩翔、劉兆亞、阿猴王、阿美哥、邪影、台中小魚兒等人，經過1個多月來的串聯，加上韓國瑜日前喊出，“沒有“總統”柯文哲，院長韓國瑜這種選擇”，基本上韓粉幾乎已經全數歸隊。



高雄在地醫師黃義霖觀察指出，賴清德1月7日在高雄舉辦造勢大會，短短幾分鐘的演講，總共提了6次韓國瑜，從這點便可以看出民進黨到底有多怕韓國瑜，假如民進黨的執政做得好，賴清德怎麼會怕韓國瑜？如今韓粉歸隊了，韓粉不僅是韓國瑜的後盾，也是侯友宜最堅強的拉票部隊。