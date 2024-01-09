不滿重罪輕判！侯：當選定讓犯罪者付出代價

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月9日電（記者 楊騰凱）中國國民黨2024候選人侯友宜9日下午召開記者會，繼續質問民進黨賴清德是否支持廢死？侯友宜提到，台“憲法”法庭判決販賣一級毒品應減刑，今年還可能判決，無期徒刑假釋後若再犯，不必執行先前剩餘刑期，這等於是縱容重刑犯。侯友宜強調，若他當選，一定會讓犯罪者付出代價。



台“憲法”法庭去年8月判決，台灣法律販賣一級毒品的刑期一律從無期徒刑起跳，未考量情節輕微的態樣，違反比例原則，相關機關應於兩年內修法。



侯友宜競選辦公室今日召開“死囚廢死，毒犯減刑，重犯縱放！？—賴清德要繼續護惡懲善嗎？”記者會，出席成員包括侯友宜、國民黨2024不分區“立委”候選人吳宗憲、台北市議員王欣儀。



吳宗憲擔任過檢察官20年，轉戰國民黨不分區“立委”前原任新北市政府法制局長。王欣儀親姊姊在19歲那年被追求不成的男同學刺39刀身亡，加害者已於1989年伏法。



侯友宜表示，是否支持廢死，自己每日一問賴清德，媒體也問賴清德，但賴清德掉頭就跑，但他還是要問，賴清德你支持廢死還是反廢死？



侯友宜指出，最近看了兩個“憲法”法庭的討論，他覺得很難過，他認為對壞人不能留情，該辦該嚴懲絕對把是非分清楚，對好人則是要保護。



侯友宜指出，去年8月“憲法”法庭判決認為，販賣一級毒品的毒販可以減刑，今年“憲法”法庭又要討論無期徒刑假釋後如果再犯，要不要執行剩餘刑期？而且他們傾向不再執行。



侯友宜表示，這對很多無期徒刑的犯人來說等於就是寬容、放人，這是讓大家非常憂慮的事情，台灣判無期徒刑的，很多都是綁架殺人的重刑犯，因為台灣判死刑並不容易，法官通常都會給機會判無期徒刑，這等於是縱容這些重刑犯。

