私生子傳聞　邱毅：賴應開記者會澄清疑點

前藍委邱毅。（中評社 資料照） 中評社台北1月9日電／中國國民黨不分區“立委”候選人謝龍介、前“立委”邱毅近日影附民進黨2024候選人賴清德有私生子。對此，賴清德9日表示，他的私生活絕禁得起檢驗，要邱、謝把所謂的孩子帶出來，他馬上做DNA驗證。邱毅9日在臉書回應，負責任有擔當的政治人物有兩件事要做：一、主動與疑似私生子對象做DNA檢測，二、主動召開記者會，針對各界多項疑點，說淸楚講明白。一切推給大陸介選是很糟糕的危機處理方式，對賴清德選情不利。



民進黨2024候選人賴清德9日下午在雲林車隊掃街，針對國民黨謝龍介、前“立委”邱毅影射賴有私生子，賴清德直球回應，“不可能的事情，私生活絕對禁得起檢驗”。謝、邱說的繪聲繪影，那就把所謂的孩子帶出來，任何時候他可以馬上做DNA檢驗，若屬實就賞新台幣百萬獎金，若兩人不敢就閉嘴。



前藍委邱毅9日在臉書回應，今天網路上突然瘋傳一份賴清德與疑似私生子的DNA檢測報告，也有外媒做了即時報導。平心而論，就其內容而言，存在許多疑點和明顯的破綻，一般認為可信度並不高。邱毅認為，這份DNA檢測報告不可信，並不代表賴清德有私生子的可能性不存在。何況在西元2007年，賴母去逝時的訃文中孫子是兩位，還是三位，賴清德與成大醫院護理師莊雅芬之間存在什麼關係？



邱毅指出，尤其在1997年前後，在成大醫院的自殺未遂風波發生時，誰硬把這個風波給壓了下去，這中間存在太多的疑點。幾十年間，台南社會和台南議會很多人相繼提出質疑，但賴清德從不回應，也未曾提告，這與他素來強硬的風格截然不同。



邱毅認為，這個問題的爭點既然已經被提出，而大選又進入倒數計時，負責任有擔當的政治人物有兩件事要做：一是主動與疑似私生子對象做DNA檢測，是或不是，一翻兩瞪眼，也符合現代社會透明化的要求。二是主動召開記者會，針對各界多項疑點，說淸楚講明白。一切推給大陸介選是很糟糕的危機處理方式，也對賴清德的選情不利。