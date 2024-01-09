比利時“秦人匯”在布魯塞爾成立

中評社北京1月9日電／據新華網報導，比利時“秦人匯”7日在布魯塞爾舉行成立大會，旨在為旅居比利時的陝西同鄉提供一個相互守望、幫助、交流、學習的平台。大會吸引了近百名陝西籍僑胞及各界友好人士參加，中國駐比利時使館公使銜參贊吳剛、比利時中國經貿委員會主席德威特等嘉賓出席並致辭。



吳剛在致辭中高度讚揚了旅比陝西籍僑胞為中比友好關係發展所作的貢獻。他說，近期中比之間經貿文化交流及多領域務實合作不斷深化，雙邊關係穩步發展。廣大旅比僑胞既是見證者、參與者，也是推動者、受益者。他希望旅比僑社不斷加強自身建設，進一步團結廣大僑胞，更好凝聚僑心、匯聚僑智、發揮僑力，繼續關心支持祖（籍）國發展，促進中比兩國人民友好交往。



比利時“秦人匯”創會會長劉景瑞在致辭中表示，“秦人匯”的成立，將著力深化同鄉之感情與友誼，促進合作與共同發展；支持與助力華文教育之傳揚，弘揚中華傳統文化；展示和推廣陝西的獨特優勢；鼓勵和培養新生代僑胞的愛國情懷。



大會還安排了豐富多彩的文藝表演，包括獨唱、樂器合奏、詩朗誦以及大合唱《我和我的祖國》等，贏得了現場觀眾的陣陣掌聲。



與會者紛紛表示，比利時“秦人匯”的成立，為他們提供了一個親切的家園，增進了他們與祖（籍）國、與同鄉、與友人的聯繫，進一步激發了他們為中比友好事業貢獻力量的熱情。