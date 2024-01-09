侯友宜蔣萬安掃街同喊集中選票　民眾超熱情

侯友宜在台北市長蔣萬安的陪同下，在台北市進行掃街拜票，路邊支持者夾道歡迎並高喊凍蒜、加油。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北1月9日電（記者 張嘉文）2024大選進入倒數4天，中國國民黨候選人侯友宜今天在台北市車隊掃街拜票，他向支持的群眾呼籲，距離投票剩下4天，這將決定台灣的命運、“中華民國”的未來，一定要集中選票，支持在野最強的力量侯康配；陪同掃街的台北市長蔣萬安也向支持者呼籲，集中選票支持侯友宜。



前兩天在高雄、台中等地進行掃街拜票、大型造勢的侯友宜，今天回防北台灣催票，上午先陪同國民黨“立委”候選人洪孟楷在林口車隊掃街後，再前往台北市永康公園，與國民黨“立委”候選人羅智強車隊掃街拜票，下午則在蔣萬安的陪同下，在台北市中山和松山區車隊掃街拜票，國民黨動員5000人相挺，在路邊夾道歡迎侯友宜，高喊凍蒜、加油，氣氛熱烈。



過程中，侯友宜、蔣萬安在宣傳車上不斷向路邊的支持者揮手致意，並比出3號的手勢，蔣萬安更全程拿著麥克風，向路邊的市民懇託，呼籲大家一定要去投票、支持侯友宜，讓政黨輪替。



車隊掃街終點抵達松山慈祐宮，侯友宜和蔣萬安一同進入參拜。蔣萬安在致詞時表示，再4天要選出新的“總統”，懇請大家集中選票，全力支持侯友宜，讓正直、清廉、善良的侯友宜，帶領“中華民國”走向正途。



侯友宜則表示，距離投票剩下4天，這將決定台灣的命運、“中華民國”的未來，一定要集中選票，支持在野最強的力量侯康配；他也說，國民黨跟以前的國民黨不一樣了，例如這次大選提名的人選，像他這樣的鄉下孩子，完全沒有背景、沒辦法靠關係，他從基層一直拚到現在，就代表國民黨完全轉變。



侯友宜也說，趙少康雖常常針貶國民黨，但依然願意與國民黨並肩作戰，扛起國民黨副手候選人的角色，所以國民黨不一樣了，現在剩下最後的一哩路，一定要集中選票支持侯康配，以及國民黨“立委”候選人。