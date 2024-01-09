中小銀行下調存款利率穩息差

中評社北京1月9日電／新華社報導，2024年年初，不少中小銀行密集調降存款掛牌利率，主要集中在城商行、農商行以及村鎮銀行。根據各銀行發布的掛牌利率調整公告來看，下調幅度集中在5BP至45BP之間，調整後的整體利率水平仍普遍高於國有大行及股份行。



此前，工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行、郵儲銀行6家大型商業銀行，在2023年12月底率先下調了存款掛牌利率。其中，1年期、2年期、3年期、5年期定期存款掛牌利率分別下調10BP、20BP、25BP、25BP。股份制銀行緊跟其後，目前12家全國性股份制銀行均已下調存款掛牌利率。



“股份制銀行和其他中小銀行息差壓力更大，在大型銀行之後跟進調整存款利率是必然選擇。但不同銀行由於存款定價策略、資產負債管理等不同，存款利率調整的時間、節奏和幅度都可能存在一定差異。”招聯首席研究員、復旦大學金融研究院兼職研究員董希淼說。



2023年以來，商業銀行為了更好支持經濟持續回升，主動採取多種措施向實體經濟減費讓利。同時，存量首套房貸利率下調，使得銀行利息收入每年減少近2000億元。在多種因素叠加作用之下，銀行淨息差明顯縮窄，營業收入和利潤增速有所下滑。尤其是對於將息差收入作為主要來源的中小銀行，淨息差過度下行必然影響其盈利水平。



2023年三季度末，商業銀行淨息差為1.73%，較2022年同期的1.94%下降0.21個百分點，再創歷史新低。中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，年初是包括住房按揭貸款在內的長期貸款利率重定價時期，在2023年5年期貸款市場報價利率（LPR）下調的情況下，銀行面臨貸款利率下降。此時降低存款利率有助於銀行更好地穩定淨息差，推動降低實體經濟融資成本，持續支持實體經濟。

