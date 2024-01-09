侯狠酸賴　8年不交流選前4天才要跟對岸交流

國民黨2024候選人侯友宜質問賴清德是否支持廢死？（中評社 楊騰凱攝） 中評社新北1月9日電（記者 楊騰凱）民進黨賴清德9日在國際記者會上表示，願意在和平，對等，尊嚴下與北京交流。對此，中國國民黨2024候選人侯友宜表示，民進黨執政8年不交流不對話，賴很奇怪，怎麼選舉剩下4天想到要交流，要對話，民進黨從頭到尾就是在騙選票，都在政治操作，人民不會被你欺騙。



侯友宜競選辦公室9日下午召開“死囚廢死，毒犯減刑，重犯縱放！？賴清德要繼續護惡懲善嗎？”記者會，出席成員包括侯友宜、檢察官出身的國民黨2024不分區“立委”候選人吳宗憲、胞姐遇害身亡的台北市議員王欣儀。



侯友宜於會後接受媒體提問。



賴清德今天召開國際記者會時重申，願意在和平，對等，尊嚴下願意與北京交流。但賴清德也批，馬英九任內接受九二共識，把“國防”、“國安”工作擺在次要地位，也因此荒廢了台灣“國安”的力量。



對此，侯友宜表示，賴清德很奇怪，距離選舉剩下4天，怎麼想到要交流要對話，民進黨8年不交流不對話，甚至曾經對兩岸開放說是“木馬屠城”，結果選舉一到又說這些。你們也記得，陸配要拿身分證都比別人時間長，最近我提出開放陸客的政策，他們又跟進，從頭到尾都在騙取選票，都在做政治操作，現在要改方向都是政治騙票。



侯友宜表示，所以賴清德到底標準是什麼？不要老是說一套是一套，人民不會被你欺騙。



侯友宜表示，離選舉剩下4天，最重要是要推動民主改革，要找回公平正義、清廉勤政、和平尊嚴的台灣，讓台灣可以脫胎換骨，所以組有權有責的聯合政府，找到最優秀的人才，大家不分黨派，只要能把“國家”治理好，我們就把團隊凝聚在一起。



侯友宜表示，在這個關鍵的時刻，他還是要拜託大家，集中選票，支持在野最強的3號“侯康配”，讓我們當選，我們才能改變這個貪腐無能的民進黨，讓政府重新贏得人民的信賴，希望台灣再出發，2024完全變得不一樣，大家加油，我們一定贏。