人民銀行開展650億元7天期逆回購操作

中評社北京1月9日電／據人民網報導，為維護銀行體系流動性合理充裕，1月9日以利率招標方式開展了650億元7天期逆回購操作，中標利率為1.8%。Wind數據顯示，1月9日2220億元逆回購到期，因此單日淨回籠1570億元。



Wind數據顯示，資金面方面，2023年12月資金面整體平穩，全月DR007（7天期債券質押式回購利率）與DR001（1天期債券質押式回購利率）平均為1.83%與1.61%，小幅高於政策利率。節奏上看，12月資金面月初平穩，此後小幅收斂，稅期後資金面再度趨穩，跨年當周資金面波動有所加大，但在中國人民銀行呵護下順利跨月。



公開市場操作方面，2023年12月底存量2.84萬億元逆回購將在2024年1月初陸續到期，此外2024年1月16日有7790億元MLF（中期借貸便利）到期。預計1月中國人民銀行將繼續加大投放以呵護資金面，逆回購預計在特別時點仍有支撐，MLF預計仍將增量續作為銀行體系補充中長期流動性，隨著“三大工程”等項目落地PSL（抵押補充貸款）仍有操作空間。



中信建投報告認為，展望1月，根據中國人民銀行政策部署，貨幣政策或延續穩健基調，但更注重提質增效，短期內不具備大幅寬鬆基礎；另一方面，當前經濟修復基礎仍需加強，貨幣政策在增強活力、化解風險、改善預期方面仍需加力，資金面收緊概率很低。預計1月資金面或延續12月平穩態勢，DR007中樞或繼續在政策利率附近運行。



廣發證券報告認為，從2024開年的銀行體系高位淨融出水平以及中國人民銀行單日逆回購淨回籠來看，資金面或正在由“緊平衡”向“自發平衡”回歸跡象。若12月的信貸需求尚可且經濟數據及四季度GDP未顯著低於預期，1月降准降息的概率可能走低。報告認為，2022年以來降准與降息的“前提必要性”在不斷加強 ，近三次降息普遍出現在需求走弱階段，而降准往往是要解決資金面過緊問題。目前“寬貨幣”的執行空間已經有限，央行操作需更謹慎。一季度政府債供給壓力低於去年同期，或表明政策發力經濟增長的緊迫性偏低，這對長端利率相對友好。



另據瞭解，日前，中國人民銀行近期重啟PSL，淨新增3500億元，用於支持“三大工程”建設。與此同時，金融機構也通過多種方式積極推動“三大工程”落地，城中村改造企業債、城中村改造資產支持專項計劃、“平急兩用”債務融資工具等多個“首單”在近期均已成功發行。



