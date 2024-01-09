區域特色助推熱點城市“出圈”

中評社北京1月9日電／據中國網報導，近日，2024年全國文化和旅遊廳局長會議在京召開。會議提出，要釋放政策紅利，延續旅遊業恢復發展、高質量發展良好態勢。



文化和旅遊部公布的數據顯示，2023年前三季度，國內旅遊達到36.7億人次，實現旅遊收入3.7萬億元，同比分別增長75%、114%；2024年元旦假期，全國國內旅遊出游人數為1.35億人次，實現國內旅遊收入797.3億元，同比增長155.3%、200.7%。



“當前，旅遊業持續回暖已成市場共識。”浙江大學城市學院文化創意研究所秘書長林先平在接受《證券日報》記者採訪時表示，旅遊業回暖離不開國家出台的一系列支持性政策。



例如，國務院辦公廳印發的《關於釋放旅遊消費潛力推動旅遊業高質量發展的若干措施》，從加大優質旅遊產品和服務供給、激發旅遊消費需求等多方面作出部署；文化和旅遊部印發的《國內旅遊提升計劃（2023—2025年）》提出30項主要任務，推動旅遊業實現質的有效提升和量的合理增長。



星圖金融研究院高級研究員付一夫表示，從供給側看，不同城市在持續優化產品和服務供給，通過提供特色化、個性化旅遊線路，推動旅遊業復甦；從需求側看，經濟恢復帶動消費信心改善，人們更願意利用閑暇時間出行、旅遊。



政策支持叠加出行意願加強，為現象級熱點城市的出現創造了條件。2023年，“淄博趕烤”火爆出圈；2024年，哈爾濱在元旦三天假期累計接待遊客304.79萬人次，實現旅遊總收入59.14億元。



中青旅首席品牌官徐曉磊對《證券日報》記者表示，淄博和哈爾濱都是工業城市，機場、道路等基礎設施以及配套設備齊全，政府動員能力強，號召效果好，民眾積極響應，真正做到“想遊客所想、提供遊客所需”。



林先平認為，區域特色在上述城市的火爆出圈中扮演了重要角色。任何城市，其旅遊業的“突圍”都離不開當地特色。

