歐盟批准德國補貼企業建電動車電池廠

中評社北京1月9日電／據新華網報導，歐盟委員會8日批准德國一項總額為9.02億歐元的國家援助計劃，支持瑞典北方伏特公司在德國建立電動車電池廠，以應對美國《通脹削減法案》對歐洲工業的挑戰。



根據德國向歐盟委員會通報的計劃，德國將向北方伏特公司直接撥款7億歐元，並提供2.02億歐元擔保，支持後者在德國北部海德市建設先進高效的電動車電池廠。電池廠年產能將達60吉瓦時，將於2026年投產。相關款項將在2025年12月31日前發放。



歐盟委員會當天在公報中表示，如果不批准這一計劃，北方伏特公司將在美國建廠，通過美國《通脹削減法案》獲特別支持。



負責數字政策和競爭事務的歐盟委員會執行副主席瑪格麗特·韋斯塔格表示，這是根據“國家援助臨時危機和過渡框架”批准的第一個防止投資從歐洲轉移的相關計劃。



歐盟當天還批准了一項價值29億歐元的法國國家援助計劃，以稅收抵免的形式支持電池、太陽能板、風力渦輪機和熱泵，以及關鍵部件和關鍵原材料的生產。



2022年2月俄烏衝突爆發後，歐盟委員會於同年3月通過“國家援助臨時危機框架”，隨後於7月和10月進行修訂，並於2023年3月用“國家援助臨時危機和過渡框架”將其取代，旨在使成員國能夠向有需要的企業和部門提供及時、有針對性和適當的支持。



2022年8月，美國通過《通脹削減法案》，以高額補貼等措施推動綠色技術在美國本土的生產和應用，給歐洲國家造成產業外遷壓力，令歐洲面臨“去工業化風險”。