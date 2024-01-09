大陸發射衛星　柯：兩岸應建立熱線先照會

台灣民眾黨候選人柯文哲受訪。（照片：柯文哲競辦提供畫面） 中評社台北1月9日電／台“國防部”9日下午3時15分發出防空警報，內文稱“中國發射衛星飛越南部上空”，中文標示“衛星”，但英文卻標示為“飛彈”，讓許多人受到驚嚇。民眾黨候選人柯文哲下午在台南車隊掃街時受訪表示，“國防部”、“行政院”要檢討SOP，我們跟中國也應建立熱線，大家事先照會就好了。



台“國防部”今天下午突然四度發布防空警報，不少民眾被連續警報嚇壞，尤其中文標示為“衛星”，但英文卻標示為“飛彈”，也被聯想是製造恐慌。



《中時新聞網》報導，柯文哲下午在台南西來庵參拜面對媒體追問是否嚇到？手機是否一直響？他回應沒有，當下在掃街，手機由祕書拿。針對媒體追問是否認為警報是在製造恐慌？他說，這個要檢討SOP，“國防部”、“行政院”自己去協調，以後到底系統要怎麼更改？緊急事故時，“國防部”通知“行政院長”的SOP該如何訂定。



他說，通常“國防部”接到情報，是怎麼回報給“行政院長”，這個過程一定有聯繫上的問題。



由於警報當下，“立法院”正在質詢，陳建仁一開始說是飛彈，後來說是口誤，是衛星，柯被問到是否覺得是製造恐慌？他說，不用把人想的這麼壞，他認為應是“國防部”傳話到“行政院”的聯繫問題。



至於外界聯想中國大陸發射衛星是因選舉接近，與選舉有關？他也說，不需要把人想得很壞，從1996年到現在，每次中共都扮演豬隊友角色，民進黨也在利用大陸的動作，國民黨希望動員台商回來，終究台灣要想辦法國力自主運作。



針對“國防部”已道歉是衛星非飛彈，但官網仍將整個台灣列為警戒範圍，是否覺得資訊跟不上？他說，政府不見得每件事都考100分，罵也沒有用，每次失敗錯誤就是檢討系統的時機。