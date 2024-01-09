伊朗指責美國造成西亞局勢不穩定

中評社北京1月9日電／據新華網報導，伊朗外交部發言人納賽爾·卡納尼8日在德黑蘭舉行的每周新聞發布會上表示，西亞地區的不安全、不穩定和緊張局勢源於美國政府對該地區政治、軍事和安全事務的干預，以及其對以色列無限制和無條件的支持。



談到美軍與伊拉克以及西亞地區其他國家抵抗組織之間最近的緊張關係時，卡納尼說，美軍撤出伊拉克的時機已經成熟，該地區國家可以在沒有跨地區軍事力量幫助的情況下，通過集體合作確保自身和平、穩定與安全。



卡納尼表示，紅海最近的事態發展是以色列占領巴勒斯坦領土和過去3個月來加沙地帶持續衝突的結果。他說，世界各國都看到了某些西方國家言行之間的矛盾，這些國家在指出西亞地區不安全的同時，卻又在加劇該地區的不穩定局勢。



卡納尼指出，如果美國政府、一些西方國家和以色列的盟友真誠地尋求解決西亞地區的危機，就應該讓以色列停止在加沙的戰爭，並防止本地區衝突擴大，但伊朗“還沒有看到美國及其西方盟國採取有效措施”。



自新一輪巴以衝突2023年10月7日爆發以來，也門胡塞武裝使用導彈和無人機多次襲擊紅海水域目標。胡塞武裝稱，由以色列公司擁有或運營的，或者懸掛以色列國旗的所有船只都將是該組織的“合法打擊目標”。胡塞武裝襲船行動已導致多家國際航運企業宣布暫停紅海航線，轉而繞行非洲南端。美國去年12月19日宣布牽頭組建一支多國部隊，在紅海執行護航任務。