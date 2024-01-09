美“游隼”月球著陸器發射後遭遇技術故障

中評社北京1月9日電／據新華網報導，美國私企航天機器人技術公司的“游隼”月球著陸器8日發射升空，但此後著陸器遭遇推進系統故障，目前尚不清楚該故障對此次登月任務的影響。



美國東部時間8日2時18分（北京時間8日15時18分），“游隼”搭乘美國聯合發射聯盟公司研發的“火神半人馬座”火箭從佛羅里達州卡納維拉爾角太空軍基地發射升空。這是50多年來美國首次展開登月任務，並首次由私企承擔這一任務。



據美國航天局8日介紹，“游隼”在與火箭分離後不久進入安全運行模式，但此後推進系統出現故障，“游隼”無法穩定地面向太陽。美航天機器人技術公司正在對故障進行評估。美航天局將協助該公司審查飛行數據、核查故障原因並制定下一步計劃。



美航天機器人技術公司在聲明中稱，“游隼”無法穩定地面向太陽可能是推進系統異常導致，如果這一判斷得到證實，將影響“游隼”在月球表面“軟著陸”。推進系統內的故障正在導致著陸器推進劑的“嚴重損失”。任務團隊正在利用“游隼”現有的電量來進行相關操作及運送有效載荷。



美航天局表示，正在評估此次故障對“游隼”攜帶的科學設備的影響。



“游隼”原計劃於2月23日在月球表面實現“軟著陸”。遭遇技術故障後，“游隼”能否登月仍是未知數。