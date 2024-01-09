中評社北京1月9日電／網評：“爾濱”引發的這波南北聯動，漂亮！



來源：新華網 作者：王志艶



你問我最近想要去何方，我指著“爾濱”的方向！



開年的新晉網紅城市，非哈爾濱莫屬。這段時間，“濱子”與“小砂糖橘”的甜蜜互動被全網圍觀，“東北老鐵”花式寵愛廣西萌娃，羨煞網友。“小砂糖橘”玩冰雪、觀企鵝、賞霧凇、摘“星星”……為東北旅遊再添一把“火”。



投之以桃，報之以李。“廣西老表”緊急打包發送近200噸砂糖橘等水果，答謝“東北老鐵”的暖心照顧。黑龍江也不含糊，反身一記“回抱”，10萬盒優質撫遠蔓越莓直發南寧。廣西立馬宣布，45個景區免費向“東北老鐵”開放。



這波南北聯動引發贊聲一片，網友紛紛表示“羨慕哭了”，大贊“濱子是個實在人”“東北老鐵能處”“禮尚往來，幹得漂亮！”



此番操作還有意外收穫，很多人因此知道了，廣西有砂糖橘，黑龍江還產蔓越莓。兩地解鎖了城市推介、文旅發展的新玩法，共享流量，相互扶持，一起把文旅市場做得更紅火。思路格局一打開，銷量自然來。元旦之後，砂糖橘、蔓越莓產地的採購熱度和行情迅速上漲，這就是實實在在“1加1大於2”的共贏收益。



湖北、雲南、新疆等多地文旅部門也坐不住了，輪番隔空喊話，已準備好掏出“家底”，歡迎東北“小凍梨”、四川“小熊貓”、貴州“小折耳根”、雲南“小菌主”等來玩，而山東網友則在為小朋友去東北叫啥犯愁：“小煎餅”還是“小挖機”？



網友接力造梗，各種花樣昵稱盡顯地域特色，讓人忍俊不禁。這不僅增加了趣味，拉近了距離，還傳遞著友善與濃濃的人情味。



不過話說回來，旅遊業歸根結底是服務業，花式營銷帶來的流量只能完成引客，留客還得靠過硬的服務品質。“爾濱”之所以能接得住這天降流量，贏得人心，和“東北老鐵”以誠待客、用心用情服務密不可分。對“小砂糖橘”的熱情招待，正是展示城市形象的一個契機。



而網友對“小砂糖橘”的羨慕，反映的其實是對旅遊體驗的期待。如今，很多年輕人去旅行不僅是逛景點，還注重尋找新鮮體驗，獲得情緒價值。寒假和春節旅遊熱將至，其它城市是否也能讓遊客享受到賓至如歸的感覺，考驗的是長久修為的“內功”。



新年伊始，熱火朝天的景象已讓人對今年的旅遊市場充滿期待。南北聯動的劇情還在繼續，第一批小“東北虎”已經南下廣西桂林了，預祝他們旅途愉快，收穫滿滿！