中評社北京1月9日電／網評：“花錢代畫”亂象該管管了



來源：南方日報 作者：默達



近日來有網友反映，互聯網上出現了一些為中小學生提供代畫服務的商家，將成年人代畫的作品出售給家長，以學生名義參加各類美術比賽。更有店鋪曬出獲獎證書吸引家長下單選購，引發廣泛討論。



成人甚至美術老師畫出的作品參加學生比賽，不說是“降維打擊”，確實有些欺負人。家長和孩子有“借獎鍍金”的現實需求，代筆畫者有“賣畫謀生”的經濟訴求，而各類美術賽事又希望能“優中選優”，難免為“代畫服務”留下生存空間。更出人意料的是，許多商家甚至提供定制化、差異化的服務，如根據孩子性別、年級、性格特點繪制，控制繪畫比例和幼稚程度，以“提高得獎概率”。換言之，這條“產業鏈”運作嚴密、經驗豐富，必須一挖到底，嚴肅懲處。



花了錢，買了畫，得了獎，卻沒有多少家長在意孩子是否真的喜歡繪畫，又能否背得動這份沉甸甸的“榮譽”。在他們眼裡，這只不過是一種可以流動置換的資源，是人生簡歷上的一筆，更是升學的跳板和敲門磚。先不說功利心理對美術比賽聲譽和藝術創作精神內核不可逆的損傷，單論孩子的成長，它顯然不是個正面表率。弄虛作假、不勞而獲、僭越公平、誤讀榮譽……得獎一時光鮮，“借來的能力”終有代價。斬斷此類獎項與招生入學、評獎評先的關聯，亦可糾正錯誤導向，讓個別急功近利的家長吃個虧。



“花錢代畫”並非孤例，近年來，購買科技創新專利、代發代寫論文、志願時長作假……種種“金手指”屢見不鮮，且有逐漸“低齡化”的趨勢，招致罵聲一片。高喊著“不能輸在起跑線上”的“熊家長”們，如今連讓孩子先跑幾步路都不肯了，乾脆把自家的“起跑線”畫到別人的“終點線”上，無形中也把各類競賽提供的多樣化的素質培養路徑通通堵死。賽事舉辦方有必要做好作品鑒別工作，並配合監管部門追責。



頗為諷刺的是，這些代筆畫者中不乏專業作者、美術老師，本該最理解原創的不易。然而他們有心思瞭解孩子的性格愛好並加以仿制，卻沒能因材施教、真正指導一幅畫作出來。若從引路人淪為“黑導游”，帶人走馬觀花，未免令人寒心。



“神筆馬良”的故事膾炙人口，出身貧苦卻熱愛繪畫的小馬良刻苦學畫，夢中得到白胡子老人的饋贈，落筆成物，一心替鄉親們和窮人謀福利；而貪婪的皇帝千方百計奪來神筆，卻是“畫了金山變石頭，金磚化作蛇咬人”。花錢代畫，能否得金獎不得而知，但一定買不來那顆金子般的心。