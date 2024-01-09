衛星竟變成飛彈　侯友宜：極嚴重“國安”危機

國民黨2024候選人侯友宜。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北1月9日電／台軍方9日下午針對大陸發射民用衛星發布警報，指已飛越南部上空，但英文卻將衛星寫成飛彈，軍方稍早已發新聞稿道歉。中國國民黨2024候選人侯友宜表示，整件事已凸顯極為嚴重的“國安”問題，到底是誰將錯誤資訊提供給“行政院長”陳建仁，把發射衛星變成發射飛彈？若因此造成誤判，將造成多嚴重的“國安”危機？“國安”單位應該在24小時內調查清楚，公布真相。



侯友宜說，“行政院長”陳建仁在“立法院”質詢時，第一時間聲稱是“大陸發射飛彈”，但事後又改口是口誤，而“國防部”剛剛也發布道歉聲明，表示簡訊英文用語有誤，向社會大眾致歉。他認為，無論如何，整件事的過程已凸顯了極為嚴重的“國安”問題。



侯友宜質疑，到底是誰將錯誤資訊提供給陳建仁，把發射衞星變成發射飛彈？若因此造成誤判，將造成多嚴重的“國安”危機？“國安”單位應該在24小時內調查清楚，公布真相。



侯友宜指出，絕對不允許中共任何的挑釁行為，但剛剛“國家”警報，讓許多民眾都很緊張，中文寫的是“衛星”，英文卻是“MISSILE”（飛彈），到底飛過的是什麼？根本在恐嚇民眾。



侯競辦發言人陳柏翰表示，在過去的案例中，中共曾在2022年發射飛彈飛越台灣上空，在去年也至少有3次發射衛星，飛經台灣上空，最近一次還是在上個月30日，“國防部”皆未以“國家”警報系統發布警訊，這次是基於甚麼原因發布？難道又要說是中國介選？還是根本是民進黨在藉中共恐嚇老百姓？“國安”單位應該要講清楚說明白！