中評社北京1月9日電／網評：電視機開機率下跌 呼喚家庭氛圍回歸



來源：北京青年報 作者：堂吉偉德



據《每日經濟新聞》報導，前瞻產業研究院發布的《2024年中國智能電視交互新趨勢報告》顯示，2016年我國電視開機率為70%，2022年下降到不足30%。“中國電視開機率跌至30%”的話題一時間衝上熱搜。



電視開機率下跌的狀況由來已久，原因主要有兩個方面：其一，智能手機迅速普及，成為電視功能絕佳的替代。相比於電視的不可移動，手機使用更為靈活，操作也更為方便，早已成為“移動的電視”。電視中具有的內容，在手機上同樣能夠看到，而手機還具有其他更為豐富的功能，電視卻未必能夠滿足。如此情況下，看電視對不少人而言近乎“消費降級”。



其二，儘管電視有屏幕大和像素高等優勢，但手機的投屏功能使電視成為某種“附屬品”，加之電視機繁復收費和操作難度等問題久治未決，導致消費者體驗度差，影響了消費者觀看電視的興趣。短短幾年間，電視機開機率下降至30%，電視機自身的“短板”日益突出，成為不受待見的另一個原因。



從既有的問題看，如果打通大屏和小屏的聯繫，優化用戶使用體驗，同時拓展更多的使用場景，使娛樂、購物、遊戲、教育以及家庭交互連接終端，可以提高使用頻率，增加用戶使用黏性。雙管齊下有助於讓電視重回“客廳中心”，遏制開機率下降的趨勢。



應該說，看電視既是一種消費選擇方式，也是一種家庭文化的實現路徑和具體體現。就像觀看電影一樣，很多人都可以通過手機觀看最新的影片，但還是選擇去電影院付費觀影，其主要原因就在於，電影院還是共同參與的平台，觀看電影是彼此相聚的理由。無論是與朋友、戀人還是和家人一起，大家同樂的氛圍和環境才是最重要的，由此讓電影院成為最合適的場所之一。



過去電視之所以開機率高，電視之所以成為最主要的選擇之一，除了娛樂和消遣的方式相對單一，還在於全家人在一起觀看電視的氛圍和環境，讓電視成為了“客廳中心”，甚至成為家庭“主角”之一。電視開機率下降，“客廳中心”和“主角”被冷落，一定程度上也折射出人與人之間感情的變化。在當下的一些家庭，雖然同處一個屋檐下，家人之間也缺乏足夠的溝通和交流，缺乏同聲共氣的家庭環境。



這種現象並非孤立的存在，已成為一種新的社會現象和家庭問題。相信此類場景大家並不陌生：無論是朋友聚餐還是家庭聚會，或者是常回家看看，吃父母精心準備的飯菜，不少人沒有耐心傾聽老人的嘮叨，也不主動向他們介紹自己的最新情況，白髮蒼蒼的老人在一旁坐著，看著孩子們玩手機，親人聚會成陌生人的飯局。人與人之間如果變得如此陌生隔閡，即便配置再高的電視機，恐怕也只是擺設。



子女們多長時間沒有陪父母看電視了？夫妻多久沒有共同觀看一個節目了？儘管有不同的答案，但至少有一個相似的結果——家庭氛圍淡化了，電視開機率下降了。過去全家人聚在一起，其樂融融觀看春晚或一部連續劇，彼此之間交談心得或拉家常的場景，而今安在哉？如果把電視比作家，電視開機率的下降，一定程度上意味著家的氛圍的淡化。



讓進家門後就進入各自的房間，抱著手機不肯出來的家人，走出房間相聚在客廳吧！讓家人們一起邊看電視邊談笑風生，拉家常、談人生、敘體會，在彼此的交流中營造濃厚的家庭氛圍，感受彼此之間帶來的溫暖吧！