中評社北京1月9日電／網評：加快傳統製造逐綠前行



來源：經濟日報 作者：李慈強



工業和信息化部等8部門不久前聯合印發的《關於加快傳統製造業轉型升級的指導意見》提出，到2027年，傳統製造業高端化、智能化、綠色化、融合化發展水平明顯提升。如何推動傳統製造業綠色轉型，加快促進其向環境友好、生態平衡的綠色低碳模式轉變，成為題中之義。



近年來，我國大力推動傳統製造業綠色轉型，目前已取得顯著成效。截至2023年4月份，我國共計創建綠色工廠3616家，制定與修改工業節能、低碳、資源綜合利用等領域相關標準500多項，光伏行業總產值突破1.4萬億元，新能源汽車產銷連續8年位居世界第一，傳統製造業綠色化水平持續提高。從地方層面來看，浙江、福建等地相繼出台節能降耗和能源資源優化配置的相關規劃、綠色經濟發展行動計劃等政策，積極推動高碳製造業減排工作，鼓勵支持綠色技術創新，培育壯大新興綠色產業。上海近日也以地方立法的形式制定了《上海市發展方式綠色轉型促進條例》，指出要推進產業數字化和綠色化的深度融合，推動鋼鐵、石化、電力、交通、建築等領域的綠色轉型。這一系列舉措，通過統籌規劃近期目標與長期利益，在尊重市場規律的基礎上，充分發揮政府調控職能，為傳統製造業綠色轉型提供了有益經驗。



整體來看，我國目前處於工業化快速發展階段，粗放低效、環境污染等問題較為突出，高消耗、高排放仍然是傳統製造業發展的主要特徵，加之部分企業的轉型積極性不高、綠色技術創新能力不強，一定程度上阻礙了傳統製造業的高質量發展。要打破環境資源約束瓶頸，就必須堅持走新型工業化道路，堅持法治化與市場化原則，以問題為導向，以創新為驅動，推動各類資源節約集約利用，聚焦存量轉型與增量引導。



加快綠色技術創新，激活傳統製造業綠色轉型的內驅動力。有關地區應著力構建綠色技術創新體系，加強科技、知識產權等部門間的協同與合作，進一步完善與綠色技術相關的成果轉化、技術交易等制度，加大對企業綠色技術創新活動的支持力度。同時，還應綜合考量當地經濟社會發展實際情況，通過加強製造業行業協會的自律管理，促進綠色技術鏈條的人才、資金、產業等因素融合發展，為傳統製造業綠色轉型提供充足的制度保障。



注重區域協同發展，協同推進傳統製造業綠色轉型。區域協同是傳統製造業實現綠色轉型的關鍵所在。有關地區要貫徹落實區域一體化發展戰略，堅持全面化、系統化原則，積極與相關省市建立合作協作機制，針對傳統製造業綠色轉型的實際困境，加強科技創新、產業發展、信息共享等方面合作，提高企業之間的溝通交流，實現經驗分享與模式互鑒。同時，還要堅持“引進來”與“走出去”並重，積極對標綠色國際規則，推動更高水平國際合作，促進全球綠色先進技術與國內產業對接融合，為傳統製造業綠色轉型營造良好的發展環境。



加強政策激勵力度，健全綠色金融服務體系。相關地區應從強化組織保障與完善配套措施的角度展開機制設計，加大對綠色技術創新與金融服務等活動的財政支持力度，擴大節能環保、生態建設等相關稅收優惠政策的覆蓋範圍，鼓勵傳統製造業企業自主承擔綠色轉型責任。還應不斷優化綠色金融服務體系，創新綠色信貸、綠色債券、綠色保險等金融業務，適時引入社會資本，探索建立綠色產業投資基金，為相關項目提供資金支持，滿足傳統製造業綠色轉型的需求。



壓實各方主體責任，強化社會協同治理。推動傳統製造業綠色轉型離不開政府、社會、企業等多元主體的共同努力。相關地區要明確科技、金融等職能部門的具體職責，加強部門之間的信息共享與協調聯動，完善促進傳統製造業綠色轉型的長效工作機制。還要針對有關難點、痛點與堵點，通過構建政府主導、企業參與、全民監督的共治格局，引導傳統製造業嚴格遵守法律規定，禁止違規生產銷售一次性用品，借助宣傳普及、示範獎勵等手段，鼓勵企業積極主動作為，倒逼高污染、高排放生產方式退出市場，形成綠色生活、環保消費的社會氛圍，全面提升綠色製造水平。