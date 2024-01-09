中評社北京1月9日電／網評：醫保談判不是隨意砍價



來源：人民日報 作者：孫秀艶



“唇槍舌劍”“反復議價”“錙銖必較”……每年的國家醫保目錄調整，都需要經過談判與競價環節。談判桌前，為了讓患者用上更多高性價比的藥品，確保醫保基金的每一分錢花得更值，“靈魂砍價”已成常態。



前不久，新版國家醫保藥品目錄公布，126個藥品新增進入國家醫保藥品目錄。本次調整後，目錄內藥品總數將增至3088種，慢性病、罕見病、兒童用藥等領域的保障水平將得到進一步提升。



在人們的印象中，藥品大幅降價進醫保目錄是常規操作。但2023年，100個續約藥品中，70%的藥品以原價續約；31個品種因為銷售額超出預期需降價，平均降價幅度僅為6.7%。談判成功的23個目錄外創新藥，價格平均降幅也比整體水平低4.4個百分點。醫保藥品目錄調整的這一新變化，引發社會關注。



醫保談判是集合13億多參保人的用藥需求，與企業進行的“以量換價”的市場化機制。應以不超出醫保基金和廣大參保人承受能力為前提，以藥品臨床價值的全面科學評估為基礎。醫保談判是與企業的協商，決不是“價格越低越好”的隨意砍價，而是為參保人爭取最大利益，同時賦能醫藥行業高質量發展。從這個角度講，低降幅讓創新藥品進醫保，同樣是為了參保人的最大利益，能夠實現多方共贏。



醫保工作的一個重要目標，就是要消除人民群眾醫療的後顧之憂。一方面，以全民醫保制度兜底人民群眾的基本醫療需求。另一方面，醫保要為參保患者提供用藥保障，進而降低社會整體的疾病經濟負擔。



近年來，人民群眾健康意識不斷提升，對創新藥的用藥需求日益增長。目前，國家醫保藥品目錄談判開展了6年多。5年內新上市的藥品在當年醫保目錄新增藥品中的占比，已從2019年的32%提高到2023年的97.6%。創新藥進醫保，有效降低了群眾藥費負擔，豐富了臨床用藥選擇。以腫瘤用藥為例，2017年以前，國家醫保目錄中沒有一個腫瘤靶向用藥，而2023年版目錄已經有74個腫瘤靶向藥品，其中很多治療領域實現了不同代際靶向藥的多樣化選擇。



眾所周知，創新藥研發周期長、投入大，風險高。一款成功上市的創新藥，成本收回的周期甚至長達10年以上。醫保藥品目錄調整，既承載著廣大患者的期望，也致力於賦能創新發展的目標。國家醫保局成立以來，在堅持保基本的前提下，建立了以新藥為主體的醫保准入和談判續約機制，及時將創新藥品以合理的價格納入醫保目錄，並通過支持加快臨床應用等方式，有力促進了醫藥行業創新發展。數據顯示，新藥從獲批上市到進入目錄的時間，已從原來的5年多縮短到現在的不到兩年。80%的新藥能夠在上市之後的兩年內進入醫保藥品目錄，2023年更是有57個品種實現了當年獲批、當年納入目錄。在醫保談判中，適當控制續約以及新增適應症降價藥品的數量和降幅，給予創新藥企業一個穩定預期，無疑為創新藥發展注入了信心和動力。



我國是一個發展中大國，要把藥品保障水平的提升建立在經濟和財力可持續的基礎之上，兜住、兜准、兜牢保障底線，盡力提升保障水平。如何在支持醫藥創新的同時平衡醫保基金可負擔能力，是一道長期考題。平衡好二者關係，不斷改革完善相關規則，推動效果更好、質量更優、價格更為適宜的創新藥品早日進醫保，就能更好呵護人民群眾的生命和健康權益，實現群眾享實惠、基金保安全、企業得發展的共贏。