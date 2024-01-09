中評社北京1月9日電／網評：讓“冷資源”生成“熱經濟”



來源：人民日報 作者：李浩燃



既有漫山遍野的玉樹瓊枝，也有煙霧繚繞的寒地溫泉。在黑龍江伊春市寶宇森林生態小鎮，冰雪森林美景引人入勝。帶著一家人從江蘇自駕前來旅遊的王先生感慨：“孩子第一次看到蒸騰的水汽和晶瑩的冰掛同時出現，特別興奮。”伊春，這座曾因過量采伐而一度面臨森林可采資源幾近枯竭的城市，通過森林生態保護修復、發展生態旅遊，正在融合霧凇、康養、滑雪、研學、民俗、美食等元素，推動冰雪經濟高質量發展。



不只是伊春。河北張家口市崇禮區萬龍滑雪場，滑雪愛好者在雪道上疾馳；遼寧沈陽市精心推出冰雪賽事、冰雪演出等一系列冰雪活動……在北方，冰雪資源較為豐富，冰雪魅力無處不在。上海自貿區臨港新片區的耀雪冰雪世界正加快建設，湖北武漢市的室內滑雪場客流量可觀，重慶市武隆區仙女山大草原籌劃舉行雪地火鍋宴、冰雕展等冰雪旅遊活動……在南方，儘管冰雪資源相對匱乏，冰雪消費的潛力也不容小覷。入冬以來，隨著氣溫逐步走低，多地冰雪消費逐漸升溫，“冰雪＋”產業鏈持續延展。



冰雪經濟蘊含蓬勃生機，能夠釋放消費新動能。習近平總書記指出：“要大力發展特色文化旅遊。把發展冰雪經濟作為新增長點，推動冰雪運動、冰雪文化、冰雪裝備、冰雪旅遊全產業鏈發展。”不久前舉行的中央經濟工作會議強調：“培育壯大新型消費，大力發展數字消費、綠色消費、健康消費，積極培育智能家居、文娛旅遊、體育賽事、國貨‘潮品’等新的消費增長點。”找准突破口，統籌資源、多措並舉，從供給側與需求側兩端發力，才能把握機遇，切實推動冰雪經濟高質量發展。



融合創新，打造更豐富的冰雪消費業態和場景，滿足市場需求。真正從遊客消費體驗出發，引入潮流元素，創新項目玩法，體現獨特創意，更好展現冰雪文化魅力，有利於吸引消費者深度參與。比如，舉辦冬捕節、冰雪汽車拉力賽等活動，提供更多的冬季旅遊活動項目；增設低難度的樹林滑雪路線，創設景色優美的“打卡”點位。此外，還可因地制宜推進文旅體融合，將滑雪、溫泉、非遺、研學、美食、酒店等資源整合起來，推出“冰雪＋健康”“冰雪＋美食”“冰雪＋研學”“冰雪＋時尚”等特色旅遊線路。



優化服務，及時補足冰雪產業鏈短板，回應升級期待。有的地方從改善服務質量、基礎設施、發展環境等方面著力，構建冬季旅遊產業體系。有的地方升級運力和安全防護設施，做好應急預案，全力保障遊客安全。有的地方發放冰雪消費券，優化景區門票在線預訂流程，適當延長場地運營時間，提升游玩體驗。實實在在提升服務保障能力，同時引導經營者明碼標價、誠信經營，營造公平公正的消費環境，才能吸引更多消費者走進冰雪世界，能消費、敢消費、願消費。



挖掘潛力，進一步釋放產業發展紅利。近期，一些在線旅遊平台數據顯示，2023年冰雪季初次購買滑雪票的用戶規模進一步擴大。《中國冰雪產業發展研究報告（2023）》預計，2023年中國冰雪運動產值或達到8900億元，2025年將達到1萬億元。著眼未來，做好產業發展規劃，優化營商環境，激發相關經營主體活力，方能持續拓展冰雪產業發展空間，鞏固和擴大北京冬奧會“帶動三億人參與冰雪運動”的成果，為經濟高質量發展注入新動能。



冰雪經濟，未來可期。隨著經濟社會的發展和居民收入水平的提高，當越來越多地方找准發展冰雪經濟的發力點，越來越多人親近冰雪、感受冰雪、參與冰雪休閑旅遊，“冷資源”一定能生成“熱經濟”，為培育壯大新型消費提供有力支撐。