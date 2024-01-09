日本警方：國會附近可疑物沒有危險

中評社北京1月9日電／據新華網報導，據日本媒體報導，9日下午有報警稱在日本國會議事堂正門附近發現疑似爆炸物，但經警方調查，該可疑物品是信件，不是爆炸物等危險物品。



據報導，當地時間9日15時30分左右，東京都警視廳收到報警稱，在位於東京都千代田區的國會議事堂正門附近發現疑似爆炸物。



警視廳立即派人前往調查，但很快明確該物品不是爆炸物。



警視廳表示，這只是一個快遞郵件，正面清楚地寫有文字，內部是照片和信件，沒有危險物。