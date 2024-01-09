台誤發飛彈警報　蘇煥智：操作芒果乾應負責

針對大陸發射衛星，台灣軍方發出警報。蘇煥智在臉書發文痛批民進黨大賣芒果乾。(照:蘇煥智臉書) 中評社台北1月9日電／台灣軍方今天下午發布警報，提到中國大陸發射衛星飛越南部上空，但英譯卻寫成missile（飛彈），軍方也為此致歉。前“立委”、前台南市長蘇煥智發文批評，中共發射衞星，民進黨政府卻發布“國家級”防空警報，根本就是放羊的孩子在喊“狼來了”，根本就是操作“芒果乾”，看起來應該要有人負起“政治操控“國家級”防空警報”的政治責任。



蘇煥智表示，這可能是台灣第一次發佈“國家級”防空警報，但奇怪的是針對“中共發射衞星”而不是中共“發射導彈”，而且英文還寫Missile而不是Satellite，質疑“國防部”是以英文或中文為主。



蘇煥智臉書全文:



今天下午03:04“國防部”發佈“國家”防空警報。引起全民關注，這可能台灣第一次發佈“國家級”防空警報。



不過這個“國家級”防空警報，很奇怪是針對“中共發射衞星”而不是中共“發射導彈”。而且英文的部分卻寫Missile而不是Satellite；衞星的英文應該是Satellite才對啊，應該不是Missile。



但到底“國防部”是以英文為主或中文為主？



上一次中共導彈飛越台灣領空時，為什麼不發防空警報？等到日本政府發表抗議新聞記者會，台灣才被迫承認飛彈飛越領空。



中共發射衞星台灣到底要不要發佈“防空警報”？過去台灣從來沒有針對中共發射人造衛星而發防空警報，更不會動用“國家級”防空警報。畢竟衞星不是飛彈，衞星的軌道到底算是外太空？或是台灣領空？其實 #衞星的軌道應該算是國際公共空域，已經不能算是領空。

