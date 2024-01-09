以Missile示警　朱立倫質疑刻意誤導　

國民黨主席朱立倫接受媒體採訪。（中評社 方敬為攝） 中評社台中1月9日電（記者 方敬為）民進黨政府今天下午針對中國大陸發射衛星飛越南台灣上空發布官方警報，內文卻以“Missile”描述，引發爭議。中國國民黨主席朱立倫下午在台中輔選，對此質疑，第一次聽說發射衛星也可以發警報，官方應該事先掌握，發警報有製造恐慌之嫌，且內文對衛星用“Missile”，對外媒來說是飛彈，“這樣的警報，試圖誤導”，軍方或官方應該說明清楚。



本周六就是大選投票日，民進黨政府於9日下午3點多，發出官方警報，台灣許多民眾手機傳出警示聲響，內容稱“中國15:04發射衛星已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理”。



朱立倫今天南下台中替國民黨“立委”候選人車隊掃街拉票，對於官方級警報簡訊，朱立倫受訪表示，第一次聽說發射衛星也可以發警報，全民都嚇了一跳，以為是飛彈，結果是衛星，但簡訊的英文名稱對外媒來說，看到的是Missile，是飛彈。在選前傳出這樣的內容，不免令人質疑目的性不單純，有刻意誤導之虞！



朱立倫強調，中國大陸從過去到現在一定有很多衛星發射，但這次衛星發射為何要動用官方警報發出簡訊？無論軍方或府院應該要出面對民眾完整說明，尤其在選舉投票前，格外敏感。