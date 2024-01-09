蔡英文臉書說明軍方發警報　未提誤譯成飛彈

針對台軍方對中國大陸發射衛星發出警報，蔡英文臉書上發文說明。（照片：蔡英文臉書） 中評社台北1月9日電（記者 黃筱筠）針對“國防部”今天發出警報，蔡英文下午在臉書上發文表示，“國防部”發布“國家級”警報，而民主社會就是要公開透明。“國軍”的偵測系統都有周密掌握訊息，政府也會做適當的處理，請大家放心，不用擔心。



她強調，更重要的是，無論面對什麼狀況，我們都要團結一致、冷靜以對，越是做好準備，我們就越能沉著因應。



台“國防部”今天下午3時17分發布警報，中國於下午3時4分發射衛星，飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消處理。



不過，台軍方防空警報英文卻標示為“飛彈”，讓許多人受到驚嚇。但蔡英文未提此事。



蔡英文臉書提到，稍早，在高雄的安宜社區長照中心，跟我們長輩報告這幾年施政，報告到一半，“國家級”警報響起，我跟大家說：“沒關係，‘總統’在這裡，‘總統’都跟你在一起。”



她也要跟大家報告，因為中國的衛星發射路徑飛越台灣南部上空，雖然高度在大氣層外，但是，為了提醒大家最新的狀況，讓安全的風險降低，所以，“國防部”發布“國家級”警報，而民主社會就是要公開透明。並且，國軍的偵測系統都有周密掌握訊息，政府也會做適當的處理，請大家放心，不用擔心。



蔡英文表示，更重要的是，無論面對什麼狀況，我們都要團結一致、冷靜以對，越是做好準備，我們就越能沉著因應。

