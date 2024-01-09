盧秀燕：衛星飛越很普遍　發警報標準何在？

台中市長盧秀燕陪同藍營選將廖偉翔進行拜票。（照:廖偉翔臉書） 中評社台中1月9日電／台灣軍方今天下午發布警報，提到中國大陸發射的衛星飛越南部上空，請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消人員處理，引發各界關注。中國國民黨台中市長盧秀燕表示，先前飛彈飛越上空“國防部”未第一時間發警報，各國衛星飛越世界各地，國家警報的標準是什麼，要向民眾說清楚，否則不利於“國家安全”，也不利於保護人民。



選戰倒數4天，各陣營“決戰中台灣”，台中更被視為“立院”席次過半關鍵。台中市長盧秀燕今下午請假市府，再度陪中四選區“立委”候選人廖偉翔車掃西屯區時，接受媒體訪問，作以上表述。



綜合台媒報導，盧秀燕說，我的手機也收到簡訊，也有很多民眾詢問市府，如果只是衛星發射，那各國衛星飛越世界各地上空的狀況很多，國家警報濫發，會不會“放羊的孩子放多了”，可能造成“國家安全”的不利，等“中央”釐清後，要跟民眾說清楚講明白，不然民眾會覺得很混淆、無法辨別，不利於“國家安全”也不利於保護人民。



至於這次警報發送是否跟選舉有關，盧秀燕表示，這次選舉很緊繃，有些人認為是不是“國防部”介選，“國防部”應該對外說清楚，過去確實有中國的飛彈飛越上空但“國防部”沒有第一時間發布，這次衛星卻發布了，標準是什麼？國家標準沒有一致，難怪外界認為“國防部”介選，“國防部”跟“中央”要出來講明白。